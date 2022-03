Nessuna esperienza o titolo di studio per le 127 offerte di lavoro di Moncler per i punti vendita in Italia

Il brand di lusso Moncler è alla ricerca di candidati in Italia per 127 opportunità lavorative. Non mancano, per gli interessati, gli annunci di lavoro all’estero per le sedi di New York, Londra, Parigi, San Francisco e molte altre. I profili disponibili riguardano tantissimi ambiti e sono rivolti sia a candidati senza esperienza che a quelli senza titolo di studio. Non sono da meno le opportunità per laureati e professionisti specializzati.

Una sfilza di annunci di lavoro disponibili

Diamo uno sguardo ad alcune delle opportunità lavorative presenti in Italia. Come già anticipato, molte di queste non richiedono nessuna esperienza o titolo di studio, ma è comunque necessario il possesso di altri requisiti. Prendiamo, ad esempio, l’annuncio di lavoro per sarta campionarista. La risorsa selezionata per il ruolo si occuperà della produzione dei capi di abbigliamento del campionario. Non è richiesto necessariamente per la candidatura, almeno come si apprende dai dettagli dell’annuncio, alcun titolo di studio specifico. Tuttavia, il candidato ideale ha lavorato precedentemente nel ruolo per almeno 3 anni. In via preferenziale, si richiede la conoscenza pregressa del capospalla impiumato.

Numerosi stage e tirocini disponibili nella lista degli annunci di lavoro per le sedi italiane di Moncler. Uno fra questi è Merchandising Collection Intern. La risorsa selezionata si occuperà di supportare il team di Merchandising, analizzando i dati aziendali sulle collezioni e i trend del mercato. Il candidato ideale è neolaureato in Economia e Commercio con tanta passione per il settore, spiccate abilità analitiche e attitudine al lavoro in team.

Altro ruolo interessante per Moncler è Client Advisor. Il profilo in questione è ricercato sia per i punti vendita in Italia che per quelli all’estero, in particolare Gran Bretagna e Stati Uniti. È incaricato del contatto con la clientela, della cura dell’esposizione dei prodotti nei negozi e della preparazione degli inventari. Si richiedono esperienza pregressa nel ruolo, anche internazionale, passione per il settore, spiccate doti relazionali e comunicative e un’ottima conoscenza della lingua italiana. Anche in questo caso, il titolo di studio non è espressamente richiesto.

Nessuna esperienza o titolo di studio per le 127 offerte di lavoro di Moncler per i punti vendita in Italia

La lista completa degli annunci di lavoro per il marchio è disponibile sulla piattaforma dedicata di Moncler. Grazie ai filtri per parola chiave e località, sarà possibile restringere il campo di visualizzazione alle offerte di lavoro di interesse. In particolare, utilizzando “IT” come filtro di ricerca, avremo una panoramica completa delle opportunità presenti in Italia.

Lettura consigliata

È tempo di nuove assunzioni in Italo per 5 profili rivolti sia a candidati diplomati che laureati