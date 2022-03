Il rialzo continua e gli swing e oscillatori continuano a rafforzarsi. Ora Wall Street potrebbe tornare presto sui massimi dell’anno. Tutto in linea con quanto accaduto con le serie storiche e ora si potrebbe salire anche per diversi anni. Il minimo decennale si è formato? Potrebbe, ma meglio procedere per step.

Questa è una settimana importante per definire lo scenario più probabile che attenderà i listini azionari fino al mese di giugno.

Procediamo per gradi.

I prezzi di chiusura della giornata di contrattazione degli indici americani del 28 marzo sono stati i seguenti:

Dow Jones

34.955,89

Nasdaq C.

14.354,90

S&P 500

4.575,52.

Wall Street potrebbe tornare presto sui massimi dell’anno. Quali potrebbero essere invece i pericoli?

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 34.552. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 34.341.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 14.101. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 13.682.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 4.517. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.424.

Posizione di trading multidays in corso

Long dall’apertura del 21 marzo.

Il titolo Apple sembra diretto verso i massimi annuali

Il titolo (NASDAQ:AAPL) ha chiuso l’ultima seduta al prezzo di 175,60 dollari in rialzo del 0,50% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno ha segnato il minimo a 150,10 e il massimo a 182,71.

Tendenza di breve rialzista ma fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 168,91, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 200 e poi 215 dollari.

Titolo da mantenere in portafoglio che secondo le stime degli analisti risulta sottovalutato di almeno il 10% (prezzo obiettivo a 191,20).

