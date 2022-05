Nell’ultimo anno il titolo Innovatec è stato il re delle energie rinnovabili. Dove potrebbe essere diretto nelle prossime settimane?

Con un rialzo di oltre il 220%, seguito a debita distanza da Alerion che ha guadagnato circa il 140%, nell’ultimo anno il titolo Innovatec è stato il re delle energie rinnovabili. La sua performance, infatti, è stata inarrestabile e dopo un salutare ritracciamento vissuto all’inizio di marzo, le quotazioni sono ripartite nuovamente al rialzo.

Allo stato attuale, quindi, la proiezione in corso è rialzista e potrebbe continuare ad accelerare vista la tenuta offerta dal I obiettivo di prezzo in area 2,008 euro che sta agendo come supporto. Fino a quando questo livello resisterà alle pressioni ribassiste il titolo avrà sempre la chance di proseguire al rialzo e di raggiungere area 2,924 euro, prima, e successivamente la massima estensione rialzista in area 3,84 euro (III obiettivo di prezzo). Un livello chiave per i rialzisti da monitorare con estrema attenzione è quello che passa per area 2,3579 euro. Già in passato, infatti, ha frenato l’ascesa delle quotazioni e si potrebbero creare le condizioni per la formazione di un triplo massimo.

Qualora, invece, il supporto non dovesse tenere, allora le quotazioni potrebbero tornare verso i minimi di inizio marzo in area 1,2 euro.

La valutazione di Innovatec

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato il titolo Innovatec non è messo benissimo. Qualunque sia il parametro utilizzato, infatti, il titolo risulta essere sopravvalutato. Fanno eccezione quelli legati alle prospettive di crescita dell’azienda. In questo caso, infatti, come riportato su riviste specializzate, secondo gli analisti le aspettative di crescita sono molto positive.

Nel valutare il titolo Innovatec non si può trascurare la sua situazione finanziaria. Se si guarda all’indice di liquidità sia di breve che di lungo periodo, infatti, si scopre che è sempre superiore a 1 a testimonianza della sua solidità. Inoltre il rapporto debito totale su capitale è di poco superiore al 30%.

Nell’ultimo anno il titolo Innovatec è stato il re delle energie rinnovabili. Dove potrebbe essere diretto nelle prossime settimane?

Il titolo Innovatec (MIL:INC) ha chiuso la seduta del 24 maggio a quota 2,050 euro in ribasso dello 0,97% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

