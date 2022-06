Il titolo Amplifon è noto agli investitori per la sua stabilità e la sua affidabilità. Basti pensare che un investimento a 10 anni ha una probabilità del 100% di avere un rendimento positivo. Inoltre il rendimento medio annuo è stimato essere del 40% circa. Conseguentemente, come più volte ribadito, trattasi di uno strumento di investimento molto interessante per i cassettisti. Inoltre, ogni ribasso deve essere considerato come un’opportunità di acquisto per un investimento di lungo termine.

La situazione attuale potrebbe essere un’ottima occasione di acquisto. Infatti, solo una volta nella sua storia il titolo Amplifon aveva vissuto un ribasso così profondo andando a calcolare il ribasso rispetto al massimo dell’ultimo anno.

Al momento rispetto al massimo segnato nelle ultime 52 settimane le quotazioni di Amplifon stanno perdendo circa il 35%. Solo nella crisi scoppiata con la pandemia da Covid 19 il ribasso era stato più profondo e quantificato nel 50% circa. Da quei minimi, poi, era partito un rialzo che nei due anni successivi aveva raggiunto oltre il 200%.

Nonostante le probabilità a favore, dobbiamo, però, andare a individuare il punto di ingresso giusto per massimizzare la performance del potenziale investimento.

Andando a vedere il grafico, quindi, notiamo come le quotazioni si stiano avvicinando all’importantissimo supporto in area 29,40 euro (I obiettivo di prezzo).

La tenuta di questo livello potrebbe favorire una immediata ripresa del rialzo con obiettivi oltre area 50 euro. Qualora, invece, il supporto dovesse cedere, allora le quotazioni potrebbero dirigersi verso l’obiettivo successivo in area 15,34 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 1,28 euro. Riportiamo questo livello solo in quanto frutto di un calcolo del modello utilizzato, ma lo riteniamo estremamente improbabile.

Solo una volta nella sua storia il titolo Amplifon aveva vissuto un ribasso così profondo: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Amplifon (MIL:AMP) hanno chiuso la seduta del 3 giugno a quota 31,07 euro in ribasso dello 0,32% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale