La pensione Opzione Donna permette alle lavoratrici del settore pubblico e privato di accedere anticipatamente al pensionamento. Questa misura consta di requisiti specifici e non tutti i contributi sono considerati validi. Ma nella pensione Opzione Donna quali sono i contributi utili per il calcolo dell’assegno? In effetti ai fini del computo dei 35 anni richiesti, sono esclusi i contributi figurativi. Analizziamo nel dettaglio quali sono i contributi ammessi per questa misura.

Nella pensione Opzione Donna quali sono i contributi utili per il calcolo dell’assegno?

La pensione Opzione Donna prevede che le lavoratrici abbiano maturato un requisito contributivo di 35 anni. Sono esclusi i periodi di assenza lavorativa coperti da contribuzione figurativa per disoccupazione indennizzata e malattia. Mentre, sono ammessi i contributi volontari, di ricongiunzione o da riscatto. A chiarire tale distinzione è il messaggio INPS n. 219 del 2013 al punto 10.

Sono ammesse, per il raggiungimento del requisito contributivo, anche le maggiorazioni previste dalla Legge 388 del 2000.

In alcuni casi, è possibile presentare domanda di pensionamento all’INPS anche con meno contributi. Qui, tutte le informazioni: Pensione Opzione Donna con meno di 35 anni di contributi

Requisiti

È possibile accedere alla pensione Opzione Donna fino al 31 dicembre 2021, salvo nuova proroga nella Legge di Bilancio 2022.

Attualmente i requisiti per accedere a questa misura sono 58 anni di età se lavoratrici dipendenti e 59 anni di età se autonome.

Il requisito contributivo di 35 anni e quello anagrafico devono essere maturati entro il 31 dicembre 2020. La pensione Opzione Donna prevede anche il meccanismo delle finestre mobili.

Si tratta di una finestra di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome.

Le finestre partono dalla maturazione di entrambi i requisiti. Ricordiamo, infine, che questa misura in alcuni casi può risultare penalizzante.

Per approfondire l’argomento consigliamo di leggere: come si calcola l’assegno pensione con Opzione Donna e quanto incide la penalizzazione? Ecco un esempio pratico