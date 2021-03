La pensione in generale è calcolata sull’intera vita lavorativa. Il calcolo si basa sull’anzianità contributiva a prescindere dal contratto lavorativo. L’Opzione Donna permette alle lavoratrici di accedere circa 8/9 anni prima rispetto alla pensione di vecchiaia. L’età richiesta è di 58 anni per le lavoratrici dipendenti e 59 anni per le autonome. È una misura prorogata annualmente, ed è attualmente in vigore. Come si calcola l’assegno pensione con Opzione donna e quanto incide la penalizzazione? Ecco un esempio pratico che evidenzia la decurtazione sull’assegno pensionistico. Da precisare che questa misura, può essere penalizzante in quanto l’assegno è calcolato con il sistema puramente contributivo.

L’importo dell’assegno è frutto di molti fattori: età anagrafica, retribuzioni percepite, quantità di contributi figurativi, eccetera.

L’Inca Cgil nel dossier dell’Opzione Donna esamina in modo concreto un esempio di pensionamento e quanto incide la penalizzazione.

Il caso esaminato prevede una lavoratrice con 62 anni di età e 35 anni di contributi. La lavoratrice preferisce anticipare la pensione anziché attendere i 67 anni per la pensione di vecchiaia. Si tratta di una lavoratrice dipendente presso un’azienda privata dal 1° settembre 1982, e ha riscattato il corso di laurea di 4 anni.

La lavoratrice dal 1° settembre 2015 aderisce all’Opzione donna (Legge 243/2004). Ricordiamo, che la pensione è liquidata interamente con il sistema contributivo.

L’importo erogato annuo è di 21mila euro. L’importo calcolato con il sistema retributivo alla stessa data è di 30mila euro annui.

In effetti, con il calcolo interamente contributivo, la lavoratrice perde 9mila euro l’anno lordi, ma ha anticipato la pensione 5 anni prima.

La penalizzazione in linea di massima è di circa il 25-30% rispetto al calcolo dell’assegno con il sistema misto. Da considerare anche che andando avanti nel tempo tale percentuale tende a scendere.

Conviene aderire?

La convenienza o meno alla pensione Opzione Donna dipende da molti fattori. Come abbiamo esposto nell’esempio, la perdita di 9mila euro annui, considerando i 5 anni di anticipo pensionistico, è sopportabile.

Da considerare che la decurtazione dell’assegno dipende da tantissimi fattori:

a) carriera lavorativa;

b) valore delle retribuzione;

c) fattore temporale del versamento dei contributi.

Consigliamo prima di aderire a questa misura, di effettuare una simulazione dell’assegno, tramite il sito INPS oppure, tramite un patronato.