Conto alla rovescia per il weekend più atteso e interessante dell’anno per gli innamorati, quello di San Valentino. Un appuntamento che inizierà oggi e che si concluderà lunedì 14. Sotto certi punti di vista, nel 2022 la festa dell’amore permetterà di vivere un weekend più lungo di un giorno, anche se lunedì sarà pur sempre un giorno feriale.

Abbiamo già visto cosa regalare a un cuore Cancro, Bilancia e Acquario per vincerne le resistenze o fare il classico regalo che non ti aspetti.

In questa sede, invece, ci rivolgeremo ai segni più fortunati del weekend. La posizione astrale dei Pianeti vede la Luna abbandonare i Gemelli per spostarsi per due giorni nella casa del Cancro. Poi troviamo Sole e Saturno in Acquario e un pieno di stelle in Capricorno.

Dunque, nel weekend di San Valentino Venere, Mercurio e i grandi Pianeti doneranno uno stato di grazia particolare a 3 segni su tutti. Vediamo di chi si tratta.

Ottimo l’influsso della Luna in Toro

Un primo segno zodiacale che godrà degli influssi positivi della Luna durante il weekend è quello del Toro. Grazie al suo sestile dalla casa del Cancro, sono in arrivo un sabato e domenica davvero interessanti sotto molti punti di vista.

In particolare saranno giorni perfetti per le relazioni sociali, per una visita ad amici o parenti o una gita fuori porta.

La situazione è positiva, ma non idilliaca, sul fronte dell’amore per via di una Venere poco alleata ma neanche ostile. Gli astri doneranno uno stato di grazia che accenderà l’interesse e le attenzioni negli altri. Saranno quindi più fortunati i single e chi è in fase di conoscenza, rispetto a chi è in coppia. Il weekend, anzi, potrebbe essere l’occasione giusta per la nascita di nuovi amori o un fidanzamento ufficiale.

Nel weekend di San Valentino Venere, Mercurio e Marte stenderanno un tappeto di rose rosse a questi 3 segni zodiacali

Finalmente è in arrivo un tris di giorni da incorniciare per i nati Scorpione, ma a partire da domani. Oggi sarà ancora un giorno da dimenticare per via della Luna in Gemelli che rende i nati del segno alquanto irascibili.

Da domani, però, si cambia musica grazie al passaggio della Luna in Cancro, altro segno di acqua. A beneficiarne maggiormente sarà il cielo delle relazioni familiari, che risulterà protetto e positivo. Molto favoriti i rapporti tra genitori e figli e tra marito e moglie. Per i cuori single, invece, è in arrivo un weekend in cui sarà bene pensare a divertirsi. Detta diversamente, le prossime giornate non saranno di quelle che lasceranno il segno per quel che riguarda l’amore.

L’oroscopo del weekend per il segno zodiacale dei Pesci

Cielo astrale davvero interessante nel weekend per i nati sotto il segno dei Pesci. L’influsso di Giove è potente e positivo e sostiene le iniziative in ambito professionale, specie gli autonomi e i liberi professionisti. Gli astri proteggono i nuovi progetti (un secondo lavoro, un investimento, una collaborazione, etc.) e consigliano di agire in quanto il momento è propizio.

Al riguardo, abbiamo già illustrato la guida aggiornata al regime forfettario 2022 per i lavoratori autonomi.

La Luna è in ottimo aspetto sia sabato che domenica e consiglia di vivere questi giorni all’insegna della passione e dei sentimenti. Soprattutto domani potrebbe essere il giorno adatto per recuperare o rinsaldare un rapporto di lunga data. Per chi è in fase di conoscenze, Giove e Marte spingono all’azione (una cena, un telefonata, etc.) senza indugi. Il momento è propizio e fortunato per conquistare un cuore ancora diffidente.

