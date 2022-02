Con gli appositi strumenti per la cucina preparare dei piatti fantastici in poco tempo può diventare un vero piacere. È il caso della nostra tanto amata friggitrice ad aria, che ci consente un ottimo risultato senza sforzo. Sfruttando la sua praticità, possiamo realizzare tante ricette squisite senza usare l’olio e diffondere quella sgradevole puzza di fritto per casa. Pensiamo, per esempio, alle celebri patatine fritte tanto amate dai bambini.

Dopo un utilizzo reiterato del nostro elettrodomestico, però, è d’obbligo una pulizia attenta che ne conservi lo stato. Con due soli ingredienti della casa potremmo rimettere a nuovo la nostra friggitrice ed eliminare gli odori all’interno. Vediamo cosa ci serve e in cosa consiste il metodo proposto.

La solita fatica

La semplicità nell’utilizzo di questo apparecchio di cucina viene purtroppo compensata dalla difficoltà nel pulire ogni sua parte. Per sgrassare e far brillare la friggitrice ad aria si rischia davvero di fare i salti mortali. Sporco e grasso ostinati non vengono via senza una buona dose di olio di gomito.

In precedenza, avevamo proposto un rimedio del tutto naturale per pulire a dovere l’interno della friggitrice. In quel caso sarebbe bastato distribuire un pugno di farina con uno straccetto delicato, per poi sciacquare via tutto.

Una valida alternativa, che ci permette forse una pulizia ancora più completa ed efficace della friggitrice, consiste però nella soluzione che stiamo per proporre. I nostri alleati saranno i soliti due cari prodotti che più volte ci vengono in aiuto: aceto e bicarbonato.

Per sgrassare e far brillare la friggitrice ad aria in tutte le sue parti bastano 2 normali ingredienti che molti conoscono bene

Prima di agire, ricordiamoci sempre di controllare che la friggitrice sia fredda e scollegata dalla presa di corrente. Un altro suggerimento è quello di leggere il manuale nella confezione che potrebbe aiutarci sul corretto sistema per la pulizia dell’elettrodomestico. Fatto questo possiamo iniziare.

Per prima cosa dobbiamo togliere tutte le parti smontabili e inserirle in un catino con una soluzione di acqua e aceto. Con l’aiuto di una spugnetta morbida iniziamo a strofinare delicatamente cassetto e cestello, dopodiché asciughiamo tutto con cura.

Per occuparci della resistenza, invece, dovremo fare attenzione a non bagnare con l’acqua. Prepariamo la solita soluzione con acqua e aceto, alla quale potremmo aggiungere un goccio di succo di limone. La inseriamo nel cassetto e azioniamo la friggitrice a 200 gradi per circa 10 minuti. Il vapore che si diffonderà all’interno dovrebbe sciogliere ogni traccia di grasso sulla resistenza.

Terminiamo con le pareti, dove in questo caso ci servirà il nostro bicarbonato. Sciogliamone un po’ in acqua e distribuiamo la soluzione su tutta la superficie interna. Dopo aver atteso diversi minuti possiamo sciacquare tutto con l’acqua. Ed ecco la nostra friggitrice finalmente splendente e pronta per rientrare in azione!