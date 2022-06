Nel fine settimana Mercurio si unisce a Sole e dal 14 saranno giorni di fuoco e passione per questi segni di acqua e di aria

Il primo appuntamento planetario di rilievo del mese di giugno è ormai alle porte. Tra il weekend e l’inizio della nuova settimana registreremo almeno due passaggi planetari importanti. Il primo riguarda la Luna, che nel weekend staziona nel segno dello Scorpione. A seguire ci sarà il cambio di residenza di Mercurio, che dal segno del Toro passerà a quello dei Gemelli.

A dire il vero, in questo mese sono tanti i pianeti forti che dimorano in questo segno d’aria. Il primo è il Sole, che con Mercurio in arrivo formerà una coppia d’assi imbattibile per i prossimi 8-9 giorni circa. Poi dal 22 il Sole passerà nella casa del Cancro. Il 24, invece, è previsto l’arrivo di Venere in Gemelli dal segno del Toro. Infine, incontriamo Marte e Giove ancora in Ariete e Saturno in Acquario. Premesso ciò, nel fine settimana Mercurio si unisce a Sole e dal 14 le cose cambiano per alcuni segni zodiacali.

Continua il momento magico per il segno dell’Acquario

Tra i segni baciati dalle stelle a metà mese troviamo anzitutto l’Acquario. I nati sotto questo cielo godono di un’ottima protezione astrale. Marte e Giove dalla casa dell’Ariete, più Saturno nel segno, saranno le carte vincenti per abbattere le resistenze anche dei cuori più difficili. Il periodo è fantastico per i single. Marte dona energie mentre Giove detta le mosse e i tempi giusti. Infine Saturno dona fascino e mistero. In sintesi, è il periodo di osare, di avanzare, di farsi avanti e di farsi notare e/o dichiararsi.

Cancro e Scorpione sugli scudi solo nelle faccende di cuore

A dire il vero per i due segni d’acqua Cancro e Scorpione si tratterà di una parentesi rosa in un periodo nel complesso poco fortunato. Il riferimento vale soprattutto per gli amici Cancro, che ancora fino al 22-24 subiranno la quadratura di diverse stelle. Ad ogni modo, Luna e Venere saranno due alleate d’acciaio nei prossimi 3-4 giorni e le faccende del cuore godranno un forte recupero. Le stelle prevedono progressi consistenti nella complicità, nel feeling e una maggiore serenità in famiglia e/o con il partner a metà giugno. Male il lavoro, invece, dove i nati dei due segni avvertiranno tanta stanchezza fisica e mentale. Sarà una grande impresa portare avanti gli impegni e rispettare le scadenze. Serve ancora pazienza, perché tra 12-13 giorni la cappa delle quadrature planetarie inizierà a dissolversi.

Nel fine settimana Mercurio si unisce a Sole e dal 14 saranno giorni di fuoco e passione per questi segni di acqua e di aria

Prosegue a gonfie vele il mese per i nati Gemelli: dal lavoro ai soldi, dalla professione alla famiglia, dalla salute agli hobby, tutto gira a perfezione. Il weekend è perfetto per una gita fuori porta con il partner, magari in posto di mare a mangiare pesce fresco a prezzi giusti. Inoltre, l’arrivo di Mercurio donerà fortuna e tanto sostegno nel campo degli affari, del lavoro e dei soldi in generale. I giorni a venire saranno disseminati di piccole e possibili fortune, non sempre e non solo al gioco. Potrebbe trattarsi di una chiamata di lavoro, l’incasso di una vecchia fattura, un invito inatteso a casa di persone care. È un giugno benevolo e generoso, che farà tanto bene al cuore e all’animo.

