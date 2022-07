In un settore come quello bancario, che nell’ultimo anno ha avuto un rendimento medio del -21%, le azioni Banca Mediolanum si sono allineate alla media del settore di riferimento. Ricordiamo che nell’ultimo anno nel settore bancario solo le azioni Banco BPM hanno avuto un rendimento positivo.

Tuttavia, nel breve termine le azioni Banca Mediolanum potrebbero andare incontro a un interessante rialzo. Come si vede dal grafico, la tendenza in corso sul time frame giornaliero è rialzista ed è diretta verso l’obiettivo più probabile in area 6,55 euro (I obiettivo di prezzo). Su questo livello, poi, si potrebbero decidere le sorti del titolo. Già in passato, infatti, questo livello ha frenato l’ascesa delle quotazioni. La sua rottura, quindi, potrebbe aprire le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 7,15 euro. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 7,742 euro.

La mancata rottura della resistenza, invece, potrebbe aprire a un ribasso fino in area 5,8 euro.

La valutazione del titolo Banca Mediolanum

Qualunque sia l’indicatore utilizzato, le azioni Banca Mediolanum risultano essere sottovalutate. Ad esempio, la società gode di interessanti multipli degli utili. La società ha una valutazione in termini di rapporto prezzo/utili inferiore sia a quella del settore di riferimento che del mercato italiano. Inoltre, il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

Solo, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sopravvalutazione dl circa il 12%.

Per quel che riguarda il futuro interessanti indicazioni arrivano dal Fair PE, un indicatore che tiene conto delle prospettive del titolo e del settore di riferimento. In questo caso la sottovalutazione sale al 65%.

Tra i punti deboli del titolo, poi, non va trascurata la sua posizione finanziaria. L’indice di liquidità, infatti, è molto inferiore a 1. Inoltre, il rapporto debito/capitalizzazione è pari a circa il 300%.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, le raccomandazioni degli analisti esprimono un consenso medio comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 45% circa.

Nel breve termine le azioni Banca Mediolanum potrebbero andare incontro a un interessante rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banca Mediolanum (MIL:BMED) ha chiuso la seduta del 8 luglio in rialzo del 2,81% rispetto alla seduta precedente, a quota 6,436 euro.

Time frame giornaliero

