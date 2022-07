Le vacanze sono ormai dietro l’angolo. La corsa agli ultimi acquisti è iniziata da una decina di giorni, con l’apertura dei saldi, il 2 luglio. Costumi, teli mari, vestiti, infradito, ciabatte, sandali. Tutto da usare principalmente al mare. Non solo, perché anche il materiale per la montagna è stato acquistato da chi trascorrerà un periodo in alta quota.

C’è voglia di ripartire dopo due anni di pandemia, anche se il momento non è comunque dei migliori, dal punto di vista economico. Tuttavia, anche se al risparmio, magari in misura minore rispetto a qualche anno fa, è difficile non farsi indurre in tentazione da qualche acquisto.

Ai saldi, tra qualche ora si aggiungerà l’Amazon Prime Day. Due giorni dedicati a tutti gli abbonati al servizio della piattaforma mondiale online più famosa. Tantissimi articoli in sconto, anche superiori al 30% da scegliere tra il 12 e il 13 luglio, per non avere rimpianti.

Moda, bellezza, casa, elettronica e giochi saranno le categorie interessate, anche se non è ancora dato sapere quali articoli godranno dello sconto. Un modo per attaccarsi a tablet, cellulari e computer in quei due giorni per scoprire se e quali prodotti ne usufruiranno. Poi, altro aspetto non meno importante, in quale proporzione.

In arrivo l’Amazon Prime Day per comprare gli ultimi prodotti prima di andare in vacanza a un prezzo speciale

Con la possibilità di pagamento dilazionato, ci sarà l’opportunità, magari, di regalarsi un telefono nuovo. Perché no un ultimo modello con prezzo scontato. Stessa cosa dicasi per dispositivi che potremmo portarci in vacanza. Pensiamo ai tablet, per una lettura in spiaggia, oppure a qualche piccolo elettrodomestico che può servire a chi non sceglierà hotel e villaggi. Coloro che sceglieranno, per esempio, case o campeggi.

Sempre a proposito di libri, l’anno scorso fu offerto in maniera gratuita per tre mesi il servizio Kindle. Esso permette di usufruire di quasi un milione di e-book. Una vera e propria manna che gli appassionati della lettura digitale si auspicano possa ripetersi anche quest’anno.

Tutto questo e molto altro ancora, è bene precisarlo, è dedicato solo agli utenti abbonati al servizio, che si rinnova ogni anno al costo di 36 euro. Nonostante ciò, però, potrebbe esserci un piccolo escamotage per goderne comunque. Ovvero diventare clienti Prime in queste ore e sfruttare il vantaggio del mese di prova gratuito. Poi, al termine dei 30 giorni si potrà decidere se rimanere pagando la quota annuale oppure disdire.

Ricordiamo che il servizio permette di ricevere molto pacchi senza pagare spese di spedizione e consente di accedere a tanti altri servizi. Pensiamo, per esempio, alla possibilità di vedere le partite di Champions League, oltre a numerosi film e a tantissime serie televisive.

Dunque, è in arrivo l’Amazon Prime Day per comprare, a prezzo di sconto, le ultime cose da portare per le vacanze. Ancora una volta, la piattaforma americana darà appuntamento ai suoi utenti, dopo quelli classici d’autunno.

