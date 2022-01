L’1 febbraio 2022 segnerà l’ingresso nell’anno della Tigre d’Acqua secondo il calendario lunare cinese. Come dovranno prepararsi i segni zodiacali? Abbiamo già visto che cosa attende i nati sotto il segno del Serpente e del Topo.

Stavolta tratteremo invece un segno che ricopre un ruolo di prestigio in questo zodiaco. Si tratta del Drago, animale preso in grande considerazione dall’immaginario cinese. Nel 2022 quest’importante segno dello zodiaco cinese avrà molta fortuna dalla sua parte e cambiamenti nella carriera se sfrutterà bene le occasioni che gli si presenteranno.

Vi appartengono tutti coloro che sono nati in uno dei seguenti periodi di tempo:

16 febbraio, 1904 – 3 febbraio, 1905

3 febbraio, 1916 – 22 gennaio, 1917

23 gennaio, 1928 – 9 febbraio, 1929

8 febbraio, 1940 – 26 gennaio, 1941

27 gennaio, 1952 – 13 febbraio, 1953

13 febbraio, 1964 – 1º febbraio, 1965

31 gennaio, 1976 – 17 febbraio, 1977

17 febbraio, 1988 – 5 febbraio, 1989

5 febbraio, 2000 – 23 gennaio, 2001

23 gennaio, 2012 – 9 febbraio, 2013

Una panoramica generale del 2022 del Drago

Già alla fine di febbraio, il Drago potrebbe ricevere un aumento o un’opportunità per guadagnare di più. Se saprà sfruttarla, comincerà l’anno nuovo sotto ottimi auspici.

Con un po’ di fortuna dalla sua parte, riuscirà ad apportare progressi alla sua vita. La sua propensione alla positività aiuterà sia lui che le persone che gli sono vicine ad ottenere grandi risultati.

L’anno della Tigre d’Acqua sarà un momento in cui il Drago raccoglierà i frutti di tutti quanti gli sforzi fatti in passato. Chi saprà sfruttare le giuste occasioni potrà conoscere persone nuove che gli permetteranno, finalmente, di raggiungere ciò che desidera dal punto di vista professionale.

La crescita economica che il Drago vivrà nel corso di quest’anno gli permetterà di fare investimenti o persino di avviare un’attività in proprio. Non per questo dovrà adagiarsi sugli allori, anzi, sarà il momento di continuare a lavorare duro e seguire corsi di formazione che gli permetteranno di migliorare e raggiungere i propri obiettivi.

Avrà anche l’opportunità di viaggiare, che potrà sfruttare per ampliare i propri orizzonti professionali. I mesi compresi tra settembre e dicembre saranno i migliori sia per guadagnare soldi che per stringere importanti collaborazioni professionali.

Il 2022 si rivelerà un anno incentrato sullo sviluppo personale, nel quale potrebbe non esserci molto posto per l’amore. Sarà però il momento giusto per fare il punto della vita vissuta fino a questo momento e interrogarsi sui propri desideri più profondi e obiettivi futuri. Tuttavia, i single avranno la possibilità di incontrare qualcuno con cui, in futuro, potrebbero avviare una relazione stabile.

Il Drago dovrà fare attenzione a non prendere abitudini che danneggino la propria salute. Il loro più grande nemico, quest’anno, sarà lo stress.

