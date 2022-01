Con l’arrivo del 1 febbraio 2022 entreremo nell’anno della Tigre d’Acqua secondo l’astrologia cinese. Che cosa devono aspettarsi i segni zodiacali? Come abbiamo già visto, i nati sotto il segno del Serpente dovranno lavorare duro per sfuggire alla sfortuna. Le Tigri avranno un anno altrettanto sfortunato, come lo è sempre l’anno del proprio segno di nascita, anche secondo la tradizione esistono dei modi per proteggersi dalla malasorte.

I Topi vivranno invece un lungo periodo di evoluzione che potrebbe portare a risvolti molto positivi. Per chi è di questo segno zodiacale il 2022 sarà un anno di cambiamenti secondo l’oroscopo cinese.

Chi appartiene al segno del Topo?

Prima di addentrarci nei dettagli, cerchiamo di capire a chi sono rivolte queste previsioni. Per capire meglio il funzionamento dell’oroscopo cinese, si consiglia di consultare “Come calcolare il proprio segno zodiacale cinese”. Ora ci limiteremo a chiarire che è del segno del Topo chiunque sia nato in uno di questi periodi di tempo:

31 gennaio 1900 – 18 febbraio 1901

18 febbraio 1912 – 5 febbraio 1913

5 febbraio 1924 – 24 gennaio 1925

24 gennaio 1936 – 10 febbraio 1937

10 febbraio 1948 – 28 gennaio 1949

28 gennaio 1960 – 14 febbraio 1961

15 febbraio 1972 – 2 febbraio 1973

2 febbraio 1984 – 19 febbraio 1985

19 febbraio 1996 – 6 febbraio 1997

7 febbraio 2008 – 25 gennaio 2009

25 gennaio 2020 – 11 febbraio 2021

Le stelle annunciano l’uscita da un periodo molto stressante per i nati sotto questo segno. Finalmente, la luce in fondo al tunnel sta arrivando. Secondo l’oroscopo cinese, durante quest’anno i Topi potranno apportare cambiamenti alla propria vita e fare progetti duraturi. La chiave del loro successo sarà allontanare ciò che non ha rilevanza e cominciare a reinventare loro stessi.

Sicuramente il 2022 sarà un momento favorevole per le finanze del Topo, che avranno occasione di fare più soldi. L’importante sarà sfruttare al meglio le occasioni che gli si presenteranno davanti. I single hanno buone possibilità di trovare la relazione tanto agognata. Nelle coppie, onestà e comunicazione aperta faranno sì che i problemi vengano portati allo scoperto e risolti. Purtroppo, quest’anno ci sono buone possibilità che i Topi si separino o divorzino.

Alcune situazioni potrebbero portargli molta stanchezza. Ad esempio, un eccesso di lavoro oppure una relazione insoddisfacente.

I mesi da marzo a luglio saranno i più fortunati dell’anno. In questo periodo di tempo, i Topi avranno la sicurezza di essere vicini a raggiungere il denaro, il riconoscimento e il prestigio desiderati.

I principali tratti di personalità del Topo

Il Topo è un segno pratico e affascinante, dotato di grande carisma e capacità di comando. Intelligente e astuto, ama vivere in modo ambizioso e punta a guadagnare molto denaro e a raggiungere posizioni di potere. Sono onesti e tendono ad affezionarsi molto agli altri, ma in alcune situazioni si rivelano pericolosi calcolatori.