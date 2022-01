Come avevamo largamente anticipato, il 2022 sarà l’Anno della Tigre d’Acqua, segno a cui apparterranno tutti i bambini che vi nasceranno.

Prima di tutto, chiariamo che per il calendario lunare l’anno nuovo non è ancora cominciato. Quanto diremo varrà pertanto a partire dal 1 febbraio, giorno in cui si terrà il capodanno cinese, anche noto come festa di primavera.

Abbiamo già visto quale sarà il segno zodiacale più sfortunato di quest’anno e come allontanare la malasorte secondo la tradizione. Tuttavia, non sarà l’unico ad avere un anno difficile. Gli farà compagnia anche il Serpente. I nati sotto questo segno zodiacale dovranno lavorare duro per sfuggire alla sfortuna nel 2022 secondo l’oroscopo cinese.

Chi appartiene a questo segno? Tutti quanti i nati in uno dei seguenti periodi:

4 febbraio 1905 – 24 gennaio 1906

23 gennaio 1917 – 10 febbraio 1918

10 febbraio 1929 – 29 gennaio 1930

27 gennaio 1941 – 14 febbraio 1942

14 febbraio 1953 – 2 febbraio 1954

2 febbraio 1965 – 20 gennaio 1966

18 febbraio 1977 – 6 febbraio 1978

6 febbraio 1989 – 26 gennaio 1990

24 gennaio 2001 – 15 febbraio 2002

10 febbraio 2013 – 30 gennaio 2014

Per ulteriori informazioni di carattere generale sull’oroscopo cinese, si consiglia di consultare “Come calcolare il proprio segno zodiacale cinese”.

I nati sotto questo segno zodiacale dovranno lavorare duro per sfuggire alla sfortuna nel 2022 secondo l’oroscopo cinese

Sarà un anno ricco di ostacoli e di difficoltà, che richiederà enorme pazienza e sforzi da parte. L’anno inizierà col piede sbagliato. I Serpenti vivranno un periodo di forte irritabilità, in cui dovranno però cercare il più possibile di evitare i conflitti, specialmente quelli nati da questioni che si riveleranno banali ad uno sguardo più attento. Intorno al mese di marzo, un incontro potrebbe dargli grandi vantaggi in ambito lavorativo o accademico.

In quel momento avranno l’occasione di dimostrare quanto valgono, ma per farlo dovranno osare. Ciò nonostante, nel mese di maggio la vita dei Serpenti sarà sconvolta da una serie di imprevisti e inoltre molte persone cominceranno a dubitare di loro. Prima dell’estate, avranno occasione di riposare dopo un periodo di tempo tumultuoso. Settembre, ottobre e novembre saranno turbolenti per le relazioni e potrebbero avere la necessità di allontanare una persona vicina e che influisce negativamente sulla loro vita sentimentale.

Durante quest’anno sarà importante comportarsi in modo discreto coi colleghi, mantenendo buoni rapporti ed essere cauti negli investimenti nonostante le entrate stabili. Difficilmente i Serpenti single troveranno un compagno o una compagna quest’anno e le coppie potrebbero vivere litigi o conflitti. In ambito lavorativo, col giusto impegno si potrà far svoltare la fortuna dalla propria parte.

Una breve descrizione del segno

Il serpente è noto per essere un segno zodiacale saggio, intelligente e ammaliante. Per giunta tende ad molto sicuro di sé e quindi è a conoscenza dei suoi punti di forza e non è affatto modesto. Spesso sono persone egoiste, che ritengono che il mondo giri attorno a loro, o almeno appaiono come tali agli estranei. Diffidenti e misteriosi, celano un carattere passionale e romantico. Le loro carriere sono spesso orientate verso la politica, grazie alla loro vena diplomatica, la finanza, l’investigazione o persino la cartomanzia.