Molte famiglie cinesi credono che nascere sotto un segno piuttosto che un altro possa costituire un grande vantaggio. Alcuni segni, piuttosto che altri, influenzano il nascituro dotandolo di caratteristiche desiderabili, come una forte ambizione o la propensione a compiere grandi imprese.

È questo il segno zodiacale migliore sotto cui nascere secondo la cultura cinese

Il Drago è un animale molto importante per l’immaginario cinese. In passato, era strettamente collegato al culto imperiale e la sua raffigurazione doveva seguire regole precise. In Occidente, tende ad essere considerato un essere malvagio. La cultura cinese ribalta questo concetto: è una creatura benevola e gentile, tutt’oggi collegata all’idea di potenza, prosperità e fortuna.

Proprio per questi motivi, nascere sotto il segno del Drago, che è anche un segno zodiacale, può essere considerato di buon auspicio.

Come capire se si appartenga al segno zodiacale del Drago

È questo il segno zodiacale migliore sotto cui nascere secondo la cultura cinese, ma chi ne fa parte? Prima di tutto bisogna tracciare una prima differenza tra l’oroscopo cinese e quello occidentale e cioè il modo in cui i segni zodiacali vengono assegnati: in base all’anno lunare in cui si è nati, non al mese.

I nati nel 1940, 1952, 1962, 1976, 1988, 2000 e 2012 appartengono al segno del Drago, purché siano nati dopo la festa di primavera, la cui data non corrisponde a quella del nostro Capodanno e varia ogni anno. Per saperne di più, può essere utile consultare “Come sapere il proprio segno zodiacale cinese”.

Le caratteristiche che accomunano i Draghi