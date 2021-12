Il 2021 è sicuramente un anno che molti di noi desiderano lasciarsi alle spalle. Dobbiamo dire però, che anche il 2022 si aprirà con tante incertezze. Per questo in molti preferiscono essere cauti con i propri progetti lavorativi e sentimentali. Certo, questo tipo di disposizione può proteggerci dal rischio, ma così potremmo non raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Però non dovrebbero arrivare a tanto coloro per cui l’anno venturo si prospetta molto proficuo. Infatti, nel 2022 pioveranno soldi e fortuna in amore e sul lavoro per 3 segni zodiacali benedetti dalla sorte.

L’anno della determinazione

Bisogna dire che a quelli nati sotto il segno dell’Ariete la determinazione non è mai mancata. Quest’anno però, si riscopriranno ancora più ricchi di energia rispetto agli anni passati. Fino alla primavera avranno Giove in opposizione e dovranno quindi attingere a tutta la loro riserva di pazienza e perseveranza. Queste verranno ben ripagate perché da quel momento in poi Giove guarderà con favore ai loro progetti, facendo sì che questi vedano finalmente la luce.

Il 2022, quindi, potrebbe essere un anno molto ricco di novità e grandi soddisfazioni, ma non solo nel lavoro. Infatti, un segno così individualista come l’Ariete scoprirà tutti i vantaggi del lavorare in gruppo. In questo modo riuscirà a crearsi un circolo di alleati e ad allontanare chi invece non ha nessun interesse a supportarlo davvero. Anche in amore, dalla primavera in poi, le persone si riveleranno per quello che sono dandoci la possibilità di formare relazioni intense e durature.

L’amore vince tutto

Anche per il prossimo segno l’entusiasmo aiuterà a cavalcare l’onda di fortuna che lo aspetta. Per i Pesci il 2022 sarà soprattutto l’anno dell’amore, non importa se si tratta di una vecchia fiamma, di una relazione stabile o di una nuova conoscenza. Nella prima metà dell’anno Giove li renderà attraenti e irresistibili. Il loro entusiasmo sarà contagioso e coinvolgente e si protrarrà oltre il primo periodo della relazione. Dopo tutto non stupisce, nell’anno che verrà tutto sembrerà andare per il verso giusto, non solo in amore. Molti sogni si trasformeranno in realtà, soprattutto nella prima metà dell’anno e sarà importante saper cogliere le occasioni che si presentano.

Nel 2022 pioveranno soldi e fortuna in amore e sul lavoro per 3 segni zodiacali benedetti dalla sorte

Siamo infine arrivati al segno più fortunato dell’anno che, ormai, è alle porte. In particolare, Venere gli sarà favorevole molto a lungo, dall’inizio dell’anno fino alla primavera. Questo è il pianeta dell’amore e quindi possiamo aspettarci grande passione e sintonia nei prossimi mesi, almeno per quanto riguarda il Capricorno, il segno più fortunato del 2022. Questo sarà un anno ricco di grandi cambiamenti per questo segno, ma riuscirà ad affrontare le scelte con grande determinazione e senza rimpianti. Tanto più che l’amore sarà la sua stella polare e sarà in cima alle sue priorità. Anche Plutone ci mette lo zampino, dotando questo segno di grande determinazione.

Approfondimento

Sono questi i 5 segni zodiacali che cavalcheranno l’onda dell’anno nuovo con fortuna, denaro e amore