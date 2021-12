Il periodo delle feste è sempre un momento dell’anno particolare. Ci troviamo improvvisamente alle prese con tante richieste e scadenze, finendo spesso per cedere allo stress. Siamo anche chiamati a fare diverse spese e non tutti hanno molto margine d’azione. Però, sono questi i 5 segni zodiacali che cavalcheranno l’onda dell’anno nuovo con fortuna, denaro e amore.

Tanta energia ed eccitanti prospettive per questi due segni dello zodiaco

Ariete parte a tutta birra e veleggia questa settimana piena di difficoltà con una calma e un’eleganza fuori dal comune. Finalmente, riesce a godersi un momento di relax per dedicarsi alla famiglia, agli amici e alle proprie passioni. Questi doni sono tutti meritati e il giorno di San Silvestro sarà il momento per lasciarsi andare davvero con qualche concessione in più. Questo potrebbe essere l’inizio di qualcosa di nuovo sotto la sfera sentimentale, dato che potrebbe essere partita la scintilla.

Un altro segno che davvero si meritava una pausa è quello del Gemelli. Sembra infatti che il peggio sia passato e che possa tirare un respiro per mettere un po’ di ordine nella testa e nel cuore. È proprio arrivato il momento di fare un piccolo viaggio introspettivo così da trovarci pronti alle nuove opportunità dietro l’angolo. Limitiamo dubbi e paure e così riusciremo a raccogliere i frutti dei nostri sforzi sia in amore che sul lavoro.

Sono questi i 5 segni zodiacali che cavalcheranno l’onda dell’anno nuovo con fortuna, denaro e amore

Continuiamo la lista con gli altri tre segni, a cominciare dallo Scorpione, che, in realtà dovrà fare attenzione in questa settimana di feste. Infatti, potrebbe rivelarsi piuttosto stressante, ma sa che è arrivato il momento di lasciarsi il passato alle spalle. Potrebbe esserci qualcosa o qualcuno che cerca di impedirglielo, ma la resilienza è una caratteristica intrinseca di questo segno. Per questo, verrà ampiamente ripagato con un anno decisivo per la sua vita in quasi tutti gli ambiti.

Il Capricorno può trascorrere queste feste molto serenamente, nonostante i vari imprevisti che cercano di turbare la sua calma. Il prossimo anno sarà in continua crescita e forse il caso di organizzarsi per far fronte a qualche responsabilità in più. In ogni caso, si tratta di cambiamenti che porteranno grandi soddisfazioni.

L’ultimo dei 5 segni fortunati è quello dei Pesci, che riuscirà finalmente a realizzare i progetti che ha investito negli ultimi anni. Certo, questi sono giorni di pausa, che gli daranno la giusta carica per prepararsi al futuro che lo aspetta. Come si dice, dentro il nuovo e fuori il vecchio, è arrivato il momento di prendersi ciò che si merita con un po’ di sano egoismo. Qualche coppia potrebbe non reggere al cambiamento, ma la famiglia e il lavoro daranno sicuramente tanta soddisfazione.

