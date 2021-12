Il 2022 è ormai alle porte e chi segue l’Oroscopo saprà che il nuovo anno porterà novità ma anche problemi per molti segni zodiacali.

Si esce sicuramente da un anno difficile in cui si è imparato a convivere con il Covid 19 tra restrizioni e rinunce.

Quindi, chi più e chi meno tutti i segni zodiacali riusciranno a riprendere in mano la propria vita in questo 2022. Ariete, Leone e Sagittario saranno i segni in pole position ma non ci si potrà concentrare solamente su questi.

Tra i segni che più verranno baciati dalla fortuna c’è lo Scorpione che esce da un 2021 molto difficile.

Sia dal punto di vista della salute che dei legami familiari e lavorativi le difficoltà da affrontare sono state tante.

Nel 2022 la fortuna porterà certezze ma anche soldi e amore nella vita di questo segno zodiacale colpito da avversità

Nel 2022 i nati sotto al segno dello Scorpione dovranno cercare di mettere da parte la rabbia e l’orgoglio per riavvicinarsi ad una persona cara. Infatti gli avvenimenti del 2021 sono riusciti ad allontanare persone molto legate ma il rapporto si potrà ricucire con l’aiuto delle stelle.

Stelle e pianeti, tuttavia, non sono sufficienti quando si tratta di relazioni umane, molto dovranno fare le persone mettendosi di impegno.

Le situazioni difficili in tutti i campi, dal lavoro all’amore si potranno risolvere per il segno proprio nel 2022.

Durante questi dodici mesi, poi, alcuni Scorpioni riusciranno a cambiare vita e a realizzare i propri sogni.

Dal punto di vista lavorativo è in arrivo un aumento di stipendio che corrisponderà a maggiori e più importanti compiti.

Mettersi in gioco e giocare al meglio una partita in cui si potrà uscire vincitori con impegno e un po’ di aiuto da parte dei pianeti.

Tuttavia ci vorrà un po’ di pazienza per riuscire ad ottenere la stabilità tanto cercata.

Anche per quanto riguarda i sentimenti e i rapporti sentimentali si ricuciranno strappo e alcune storie messe in pausa ricominceranno da capo.

Una nuova possibilità, un nuovo inizio per lo Scorpione per alcune delle storie finite l’anno scorso. Tuttavia il bisogno di stabilità dovrebbe far riflettere attentamente sul da farsi.

I single avranno alcune occasioni di conoscere nuove persone proprio tra gennaio e febbraio, quindi occhi ben aperti.

Per le coppie consolidate, invece, sarà possibile trovare dei punti di incontro su questioni importanti. Quindi, nel 2022 la fortuna porterà certezze ma anche soldi e amore nella vita di questo segno zodiacale colpito da avversità.