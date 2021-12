Le feste di dicembre regalano momenti di riposo ma anche di grande stress. La compagnia dei propri cari e il tempo che si dilata sono un toccasana per l’anima. Lo sono meno i preparativi per la vigilia o per il giorno di Natale, che possono prendere molta energia.

Ecco perché sono molti coloro che decidono prendersi qualche giorno di vera vacanza e viaggiare. Infatti, visitare mete inesplorate permette di nutrire la curiosità e rilassarsi allo stesso tempo. Così nasce questo articolo, indirizzato a chi non avesse ancora deciso se partire e dove andare dopo Natale.

Per un Capodanno low cost speciale ecco 4 mete dove festeggiarlo tra borghi suggestivi rilassanti terme e città emozionanti. Alcune sono pensate per chi vuole scappare dal frastuono dei festeggiamenti di fine anno. Altre, invece, sono riservate agli sportivi della stagione invernale. Una in particolare rappresenta lo spirito dei festeggiamenti per l’anno nuovo. Scopriamo insieme di quali luoghi stiamo parlando.

C’è chi a Capodanno ne approfitta per rifugiarsi in montagna. Mettere ai piedi un bel paio di sci o uno snowboard è uno dei modi più adrenalinici per iniziare l’anno. La prima delle nostre proposte per realizzare questo sogno, anche all’ultimo minuto, è Corvara in Alta Badia.

Il Trentino Alto Adige è la meta regina per chi ama gli sport invernali con oltre 140km di piste tra sci e fondo. Il panorama è stupendo, la cultura enogastronomica è straordinaria e le baite accolgono i viaggiatori con calore e tante proposte.

Se, invece, la vacanza vuole essere all’insegna del totale relax e del benessere, non c’è luogo migliore di Pré Saint Didier. Questo comune in Valle D’Aosta (Valdigne) è conosciuto per le fonti termali. Infatti, queste fonti d’acqua calda sgorgano sin dai tempi dei Romani ed erano molto amate dai reali di Savoia. L’offerta, dai prezzi più vari, include massaggi, aromaterapia, trattamenti viso, sauna, vapori. Per non parlare delle passeggiate in luoghi mozzafiato, tra orridi e castelli gotici.

Alla ricerca di sogni, in mezzo a un lago si trova uno dei borghi più suggestivi d’Europa. Si tratta di Orta San Giulio, in provincia di Novara, immerso nel silenzio del lago d’Orta. Si rimane innamorati delle strade di pietra che percorrono il paese, dei riflessi dei dipinti degli artisti sullo specchio d’acqua del lago. Insomma, Orta San Giulio è un luogo romantico ma sorprende anche per il suo interesse storico e artistico.

Per chi ama la città e vuole raggiungere il centro nevralgico dei festeggiamenti non può mancare Napoli. Le celebrazioni dell’anno nuovo qui vengono fatte secondo tradizione, con luminarie, show dal vivo immersi nella bellezza di scorci della città.

