Ci sono accessori che non passano mai di moda. Sì, i guanti di lana, seta, pelle, o di tanti altri materiali, sono usati e amati da tutti, anche dai bambini. Oltre a differenziarsi per il tipo di materiale, bisogna pensare anche al loro uso. Ci sono anche guanti che differiscono dal tipo di modello, basti pensare a quelli con solo il pollice indipendente chiamati muffole, oppure a quelli con le dita mezze scoperte, o a quelli con un’imbottitura speciale e tessuto impermeabile per andare sugli sci. I guanti sono un ottimo alleato delle mani nelle faccende domestiche e anche per il giardinaggio. In questo caso ci sono quelli usa e getta in materiale aderente e fine, oppure in cotone e gomma per la cura delle piante e quelli per lavare i piatti o pulire con detergenti chimici la casa. Guanti speciali sono quelli usati dai chirurghi.

Lavare i guanti in vario materiale sarà facile seguendo questi consigli

Ci sono tantissimi tipi di guanti, come abbiamo visto, e come altri accessori sono soggetti a sporcarsi. Bisogna stare attenti al tipo di materiale di cui sono fatti in modo da lavarli senza danni. Vediamo come.

Guanti di pelle: questo tipo di guanti è molto delicato. Se non ci sono macchie basterà passare un panno morbido pulito appena inumidito. In presenza, invece, di sporco o macchioline, meglio sciogliere un po’ di sapone neutro dentro a una ciotola con dell’acqua. A questo punto bagnare un panno, strizzare e passare sui guanti. Poi sciacquare il panno, strizzare e ripassare sulla pelle da pulire. Lasciare asciugare all’aria ma non al sole;

guanti di lana: metterli in una bacinella con un detersivo per lavare i capi in lana e acqua tiepida. Dopo non strizzarli ma pigiare in modo da far andare via più acqua che si può. Prendere un asciugamano e coprirli per asciugarli il più possibile e poi lasciarli all’aria aperta su un piano;

guanti in seta: lavare in acqua leggermente tiepida con un detersivo per seta o, comunque, per capi delicati. Per il risciacquo si potrebbe usare anche un balsamo per capelli. Non strizzare, ma togliere l’acqua in eccesso mettendo i guanti tra due asciugamani o tovagliette di cotone e poi porli su un piano all’ombra. Se l’etichetta lo indica, si possono stirare, magari protetti da un panno di cotone e a temperatura bassa.

