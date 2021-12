Siamo ormai agli sgoccioli del 2021 e come ogni anno è questo il momento di fare il bilancio e di tirare le somme. Ma è anche il momento in cui aumentano i buoni propositi e le speranze per il nuovo anno che sta arrivando. Sono tanti a chiedersi cosa riservino per il 2022 i pianeti. A tal proposito sembrerebbe che sarà una fine d’anno spumeggiante e unica per questo segno zodiacale che spalancherà le porte a ricchezza e amore.

Ma nel 2022 arriva un carico di fortuna e successo per le donne di questo segno zodiacale irresistibilmente affascinanti.

Ad ogni modo, che ci si creda oppure no, sembra che ognuno di noi sia influenzato dalle congiunture astrali dei pianeti. Ovvero che vi sia un collegamento tra il movimento dei corpi celesti e gli eventi che si verificano sulla terra. Si pensi ad esempio al fenomeno dell’eclissi, che per tutti gli amanti dell’oroscopo rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo, di cambiamenti importanti, di una rinascita.

L’ultima eclissi cui abbiamo assistito è stata proprio di qualche settima fa, che ha portato tanta fortuna ad alcuni segni zodiacali, come il Sagittario. Infatti, sono arrivate grandi soddisfazioni e un carico di soldi dopo il 4 dicembre per questo fortunato segno zodiacale.

Nel 2022 arriva un carico di fortuna e successo per le donne di questo segno zodiacale irresistibilmente affascinanti

Le stelle pertanto sembrano influenzare anche le caratteristiche caratteriali di ognuno di noi a seconda del mese, del giorno, dell’anno e addirittura dell’ora di nascita.

Sembra che le donne nate sotto questo segno zodiacale siano irresistibilmente attraenti, grazie alle mille sfaccettature della sua personalità peraltro molto complessa. Questa caratteristica le rende ancora più ammalianti. Stiamo parlando dello Scorpione.

Le donne nate sotto questo segno zodiacale sono tra le più ricche di fascino, intelligenza, carisma e consapevolezza di sé stesse. Caratteristica questa che le rende molto sicure, ma che grazie all’alone di mistero capaci di creare, sanno ben nasconderlo e sfruttarla al momento giusto.

Le Scorpioncine, per questo 2022, potranno fruire anche della fortuna particolarmente benevola nei loro confronti. Infatti sembra proprio che quest’anno regalerà alle nate sotto questo segno tantissima fortuna in ambito lavorativo e amoroso. Il tutto dopo un anno abbastanza faticoso e tormentato. Saranno in grado di mettersi alla prova per vivere nuove esperienze in campo lavorativo. Mentre molte potranno finalmente raccogliere i frutti di quanto seminato già nel 2021. In amore, grazie a Giove e Venere, vivranno delle situazioni molto belle ed emozionanti con il partner, mentre chi è single potrà trovare anche l’anima gemella.

Approfondimento

Verrà il tempo del Leone ma l’inizio dell’anno porterà benessere e fortuna a questo segno zodiacale protetto dalle stelle