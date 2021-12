L’emergenza epidemiologica ha messo in crisi tantissimi lavoratori e famiglie che incontrano grosse difficoltà a sostenere le spese necessarie per andare avanti. Nonostante le agevolazioni e i Bonus previsti dal governo, non è semplice arrivare a fine mese quando ci sono tante rate e bollette da pagare. A tal proposito, per evitare la mazzata delle bollette salate del riscaldamento ed elettrodomestici ecco come ridurle in piccole rate.

Non riuscire a pagare le bollette o l’affitto perché si è perso il lavoro o a causa di spese sopravvenute per la salute è davvero un dramma per le famiglie. La casa è un bene fondamentale per gli individui e per la qualità della vita di ognuno. Ecco perché possono arrivare fino a 12.000 euro di Bonus affitto da questa Regione alle famiglie con redditi entro 35.000 euro che inviano questa domanda.

Che cos’è il Fondo per inquilini morosi incolpevoli

Il nostro legislatore, dal 2013, ha istituito un Fondo per inquilini morosi incolpevoli. Questo fondo ha lo scopo di sostenere tutti i cittadini che per una sopravvenuta perdita di lavoro o riduzione dell’attività non riescono a pagare l’affitto. Ogni anno vengono stanziate le risorse per finanziare il predetto fondo. Come per altri contributi, l’accesso a questa agevolazione è prevista anche a causa dell’emergenza epidemiologica che ha messo in ginocchio tante famiglie. In particolare è stata ampliata la platea dei beneficiari. In particolare potranno fruire del fondo anche i cittadini che dichiarano di aver subito una riduzione del reddito IRPEF superiore al 25%. Tale riduzione potrà provarsi o mediante il modello ISEE corrente o il confronto dell’imponibile derivante dalle dichiarazioni 2021/2020. Non sarà necessario aver ricevuto un avviso di sfratto per morosità, ma un’autodichiarazione in cui si afferma di non avere liquidità per il pagamento dell’affitto.

Anche se è un fondo statale, sono poi le regioni e i comuni, mediante appositi bandi locali a stabilire le modalità e le tempistiche per presentare la domanda.

Fino a 12.000 euro di Bonus affitto da questa Regione alle famiglie con redditi entro 35.000 euro che inviano questa domanda

La Regione Emilia Romagna con delibera del 15 novembre 2021 mette a disposizione 4.375.252,22 provenienti dal Fondo Nazionale per i Comuni e le Unioni Comuni. Queste somme saranno gestite, come recita la delibera, con bandi che rimangono aperti fino al 31 dicembre 2022.

Per poter accedere al contributo è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere residente in un Comune ATA/ADA, ovvero Comuni classificati ad alta tensione abitativa o ad alta densità abitativa da almeno 1 anno;

aver subito una diminuzione del reddito in seguito a licenziamento, o malattia grave, o cassa integrazione ecc;

reddito ISEE non superiore a 35.000 euro o reddito ISEE non superiore a 26.000 euro;

aver ricevuto un’intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida, o un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità. O, in alternativa, un’autodichiarazione di aver subito una perdita del reddito a causa del Covid 19 o una diminuzione del reddito superiore al 25%.

L’aiuto potrà essere di un massimo di 12.000 euro per nucleo familiare composto anche da una sola persona. Tra i criteri preferenziali rientrano la presenza di un figlio minore, di un ultrasettantenne, o una persona con invalidità accertata per almeno il 74%.

Approfondimento

Anche senza domanda e con reddito basso arriva l’assegno di 287 euro dall’INPS