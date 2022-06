Diciamo pure addio a soldi e fortuna nei prossimi giorni se siamo tra questi 2 segni davvero sfortunati e pieni di rogne in amore e al lavoro

Purtroppo, non siamo mica tutti dell’Ariete o del Toro e le prossime settimane potrebbero davvero rivelarsi impegnative. Almeno dal punto di vista dell’oroscopo e soprattutto per questi 2 segni che vedremo oggi e che potrebbero essere il simbolo di una delle famose battute di Lupo Alberto: “la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo”. Sì, perché qualcuno sarà addirittura circondato dalla negatività persino sotto l’ombrellone. Qualcuno si ritroverà in difficoltà sia nell’amore che nella professione. Altri, non vedranno l’ora che finisca questo periodo nero, per dare una svolta alla propria vita. Comunque, basta parole e andiamo a vedere immediatamente se siamo tra i segni meno fortunati del momento.

Il meno sfortunato di tutti

Diciamo pure addio a soldi e fortuna in quelli che saranno i prossimi giorni. Tra i 2 segni meno fortunati del momento c’è sicuramente il Cancro, che però paradossalmente è il più fortunato tra gli sfortunati. Nel senso che le stelle non sarebbero del tutto avverse, ma è l’atteggiamento psicologico del Cancro stesso che crea problemi. D’altronde è un po’ una caratteristica innata di questo segno quella di farsi del male anche quando le cose vanno bene. Proprio in queste settimane ci sarebbero alla porta dei cambiamenti e delle sorprese. Il guaio è che molti degli appartenenti al segno del Cancro preferiscono stare con la testa nella sabbia e non salire sul carro della rivoluzione. Un atteggiamento che però potrebbe costare caro sia sul lavoro che in amore.

Abbastanza simile a quella del Cancro la situazione del Sagittario, atteso però, come suggeriscono le stelle, a un prossimo luglio davvero positivo. Mentre, come abbiamo visto il Cancro preferisce non osare nulla, il Sagittario ha deciso di chiamare un time out. Vuole infatti prendersi un periodo sabbatico, che corrisponda o meno con le agognate e meritate ferie, per capire con maggior calma quale sarà il suo futuro. Il problema è che questa sosta potrebbe avvenire invece in un momento in cui le stelle non sarebbero propizie. Decidere questo armistizio potrebbe fare più male che bene al Sagittario, che troverebbe il contrasto di Giove e Marte. Attenzione dunque in amore. Soprattutto per le coppie formate da poco in cui il partner potrebbe interpretare questa pausa come scarsa voglia e poco impegno.

