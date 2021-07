Quelli in arrivo saranno dei fine settimana roventi, non solo per il meteo ma anche per il flusso di turisti in partenza per le vacanze. Al mare o in montagna o altrove, l’importante sarà staccare la spina in vista della ripresa autunnale.

Vediamo allora come far bastare il budget, ossia come organizzare una vacanza con 1.000 euro disponibili e tornare appagati e senza debiti.

Programmare anzitempo le uscite fisse

Abbiamo ipotizzato 1.000 euro di spesa per una vacanza dignitosa e senza grosse pretese. Basterebbe scegliere una meta troppo gettonata o comunque con standard elevati per scoprire l’insufficienza di quella cifra.

Presentiamo un metodo elementare (valido in tutti i casi) per avere idea di come procedere a programmare le ferie.

Il primo passo consiste nel mettere nero su bianco la somma effettivamente disponibile. La vacanza è un toccasana per mente e spirito, ma non deve minare le basi economiche costruite nell’arco di un anno intero.

Stabilito quanto vogliamo spendere, si individua la somma da destinare al viaggio e all’alloggio. La somma di questi due importi la si sottrae al budget di partenza e si ricava un nuovo importo.

Ora si deve stabilire come, dove e quanto spendere per i pasti. Se essi sono compresi nella spesa dell’alloggio (ad esempio il villaggio con pasti inclusi) allora saltiamo questo passaggio. Al più consideriamo l’idea di effettuare qualche pasto al di fuori della struttura in cui alloggiamo.

Ad ogni modo stabiliamo a grandi linee quanto vorremo spendere su tale fronte e procediamo a sottrarre la cifra al budget intermedio.

Quali spese variabili sostenere per tornare appagati e senza debiti?

Il saldo appena elaborato sarà a questo punto la cifra disponibile una volta tolte le spese per il trasporto, il vitto e l’alloggio. Con questi soldi dovremo affrontare tutte le altre uscite come escursioni, ingressi ai musei e ai lidi, aperitivi, acquisti vari.

La possiamo dividere per il numero di giorni di vacanza e attenerci a quella cifra X ogni giorno. Oppure gestirla “al meglio” a seconda della convenienza o della volontà una volta che si è sul posto.

Infine alcuni piccoli consigli che neanche in vacanza sarebbe bene dimenticare.

Anzitutto non fare debiti, perché le vacanze prima o poi finiscono e quei debiti andranno ripagati con gli interessi. Sarebbe un peccato impegnare 6 mesi di rate da pagare per soli 6 giorni di mare.

Secondo, attenzione all’utilizzo delle carte di credito. La circostanza per cui non si vedono subito decurtati i soldi spesi dal proprio c/c può indurre alla facile tentazione di comprare senza limiti.

Infine, spendere solo per ciò che realmente può arricchirci come esperienze o ha un giusto equilibrio tra costi e benefici.

