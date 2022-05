Negli ultimi trent’anni c’è stata una grande diffusione di danze e balli di origine latinoamericana. Dal merengue alla lambada, passando per il reggaeton e la salsa. Si tratta di danze erotiche e sensuali, divertenti e atletiche.

Oltre le mode, oggi vogliamo parlare di una danza più recente sul panorama musicale che presenta un ritmo nuovo e travolgente. Infatti, né salsa né bachata, è questo il ballo latino sensuale ma non volgare che ci appassionerà quest’estate.

Un repertorio sconfinato da amare

Le cosiddette danze latine sono un insieme vario di musiche e balli nati nei Paesi latini. Non tutti questi sono di origine sudamericana, a differenza di quello che in molti pensano. Se forrò e samba sono brasiliani e salsa e rumba cubani, esistono danze nate in altri posti del Mondo. Basti pensare alla semba e alla kizomba, orgoglio angolano e di grandissimo successo.

Se queste danze africane sono salite alla ribalta internazionale, negli ultimi dieci anni un nuovo ritmo si è diffuso. Stiamo parlando del zouk, nato nelle Antille francesi alla fine degli anni ’80. questo ritmo è subito stato accompagnato da una danza ritmata e vivace. Lo zouk è tipicamente caratterizzato da testi romantici e raffinati, mentre la musica è ritmata ma di media lentezza.

Né salsa né bachata, è questo il ballo latino sensuale ma non volgare che sta avendo un grande successo in Italia e all’estero

Negli anni lo zouk è diventato popolarissimo in Sudamerica e ha attecchito soprattutto in Brasile, dove è nato un sottogenere. Il ballo si è evoluto e ha mischiato elementi del forrò e della bachata a elementi nuovi e particolari. Perfetto per essere ballato in coppia, ci permette di tenersi in forma danzando. Allo stesso tempo, poi, ci permette anche di lavorare sull’equilibrio e la coordinazione e di rilassare i muscoli tesi.

I movimenti sinuosi non sono, però, volgari e non sono ravvicinati come quelli del raggaeton e ricordano quelli delle danze più tradizionali. Lo zouk unisce la sensualità della danza orientale al ritmo di quelle latine e forse è proprio per questo che sta diventando così popolare.

Anche in Italia sono apparsi i primi corsi e ogni tanto si sente in radio e in discoteca. Se in Francia e i Brasile esiste una vera e propria smania dello zouk, in Italia sta iniziando solo ora, ma noi possiamo iniziare a studiarlo per farci trovare preparati.

