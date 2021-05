Dalla Milano Fashion Week è emerso nettamente un trend che vuole il rame e le colorazioni “fiammanti” per l’estate 2021. Ma color rame vuol dire molte cose e non a tutti dona. Si è cercato allora di interpretare questa tinta con diverse tecniche e in molteplici declinazioni grazie a esperti coloristi e hair stylist.

Pare quindi affermarsi un ritorno del blorange e un’affermazione dell’inedito ginger hair. Ecco il colore dei capelli per l’estate 2021, da TikTok ai parrucchieri di grido tutti concordano su questa tonalità.

Blorange estate 2021

Il blorange è un’invenzione recente ma si affacciò sul panorama dell’hair styling già nel 2017 ed è tornato prepotentemente di attualità.

Il colore blorange è la combinazione dei colori rame e biondo, che combinati insieme creano un effetto ricco di sfumature. Non deve, infatti, spaventare la denominazione, frutto della crasi fra “blonde” e “orange”.

Se nel 2017 i riflessi erano decisamente tendenti al rosa, in questo più sobrio 2021 i riflessi sono più caldi.

Ginger hair estate 2021

Il ginger hair, invece, è una nuova gradazione sfoggiata dalla top model Gigi Hadid e creata dall’hair stylist Panos Papandrianos, appositamente per la sfilata di Versace.

Questo color rame con punte di color zenzero è adatto a una carnagione chiara e ha necessità di alcune cure per rimanere sempre lucente.

I nemici dei capelli color rame: raggi UV e cloro

Il sole può esser un nemico numero uno dei capelli ramati perché tende a sbiadirli.

Il colore del capello, infatti, è formato da due tipi di pigmenti. Ovvero l’eumelanina e la feomelanina. La feomelanina è il pigmento prevalentemente delle gradazioni rame e ha la particolarità di essere molto fotosensibile.

Se, quindi, intendiamo prendere il sole, meglio munirci di bandane o cappelli. Anche i prodotti anti UV per i capelli non garantiscono una totale protezione.

La piscina è da evitare almeno per le prime due settimane dopo la tinta perché il cloro influisce molto sulla colorazione.

Ecco svelato, dunque, qual è il colore dei capelli per l’estate 2021: da TikTok ai parrucchieri di grido tutti concordano su questa tonalità

Qui la Redazione di Proiezioni di Borsa illustra, invece, come portare la riga dei capelli per l’estate 2021.