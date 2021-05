L’impastatrice è un grandissimo aiuto in cucina nella preparazione di molte ricette. Essa permette di ridurre notevolmente la fatica e il tempo necessario per realizzare impasti di ogni tipo. Si tratta indubbiamente di un investimento davvero conveniente e utile. Ma ecco l’errore ingenuo che molti fanno e che compromette il funzionamento di quest’elettrodomestico riducendone la durata. Di cosa si tratta? Di una mancata pulizia approfondita della macchina dopo ogni utilizzo. I residui di cibo restano intrappolati anche in zone spesso trascurate. È possibile che essi rappresentino la causa di malfunzionamenti o di una pessima resa dello strumento.

Come pulire l’impastatrice con soluzioni naturali

Il primo consiglio è quello di eliminare sempre i residui d’impasto rimasti sul fondo della ciotola. Compiere quest’operazione è veramente fondamentale, specialmente se il bicchiere non è estraibile. Il metodo più semplice è quello di usare acqua calda e una spugnetta morbida per non graffiare l’alluminio. Chi utilizza questo strumento sa però benissimo che questo spesso non basta.

Un buon rimedio per eliminare lo sporco incrostato consiste nel far girare dell’acqua calda nella ciotola e poi rimuovere il tutto con un panno. Oppure basterà passare un po’ di olio nella ciotola con della carta assorbente. Questo rimedio serve anche a ripristinare l’originaria lucentezza del contenitore.

Perché preferire lavaggi a mano

Seppur molti elettrodomestici presentino indicazioni per il lavaggio in lavastoviglie, è preferibile sempre la delicatezza di un lavaggio manuale. Ecco l’errore ingenuo che molti fanno e che compromette il funzionamento di quest’elettrodomestico riducendone la durata. Meglio prediligere lavaggi a mano e soluzioni naturali.

Per eliminare i cattivi odori consigliamo di diluire un bicchiere di aceto bianco in un litro d’acqua e di strofinare delicatamente la soluzione sul contenitore. Anche l’olio essenziale di limone ha un alto potere sgrassante, per cui è utile utilizzarlo diluendone qualche goccia in acqua tiepida.

Come rimuovere lo sporco più ostinato

Per le macchie più difficili suggeriamo di mescolare acqua, succo di limone e aceto per sgrassare anche le parti più nascoste. Con l’aiuto di uno stuzzicadenti è possibile rimuovere i residui d’impasto che spesso finiscono nel punto d’incontro tra la frusta e il meccanismo di rotazione. Mantenere pulita questa zona serve a non sforzare inutilmente il motore durante la lavorazione degli impasti.

Un ultimo consiglio

Un piccolo trucco per mantenere lo strumento sempre ben funzionante consiste nell’utilizzarlo sempre a velocità sufficientemente basse in caso d’impasti duri. L’eccessiva rotazione e lo sforzo potrebbero surriscaldare il motore.

