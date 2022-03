A volte si pensa che le salse vengano usate per mascherare sapori o per nascondere la mancanza di freschezza del pesce. E qualche volta può essere vero. Ma spesso sono proprio i grandi chef che arricchiscono le loro creazioni con salse eleganti e raffinate per sviluppare aromi e sapori. E per creare abbinamenti divini che esaltano la freschezza dell’alimento base. Ecco due salse adatte ad accompagnare pesce bollito o al vapore oppure insalate di mare.

Salsa verde con prezzemolo

Ingredienti per 6 persone:

150 g di prezzemolo;

2 spicchi di aglio;

4 filetti di acciuga sott’olio;

1 cucchiaio e ½ di capperi sotto sale;

la mollica di un panino;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale e aceto q.b.

Preparazione

Per cominciare, mettiamo a dissalare i capperi in un bicchiere di acqua e sgoccioliamo bene i filetti di acciuga. Inseriamo nel frullatore il prezzemolo a pezzi, l’aglio, le acciughe, i capperi ben sgocciolati e la mollica. Se lo preferiamo, possiamo usare una patata lessata di media grandezza al posto della mollica. Frulliamo bene tutti gli ingredienti. A questo punto aggiungiamo l’olio a filo, un po’ di aceto e poco sale. Frulliamo di nuovo fino ad avere un composto liscio ed omogeneo. Questa salsa è indicata per accompagnare qualsiasi pesce bollito, frutti di mare o antipasti.

Né limone né pomodorini ma due salse squisite per accompagnare insalate di mare e merluzzo o altro pesce bollito o al vapore

Ingredienti per 4 persone:

100 g di gherigli di noce;

20 g di nocciole;

2 spicchi di aglio;

2 filetti di acciuga sott’olio;

20 g di capperi sotto sale;

1 peperoncino rosso;

un po’ di mollica di pane;

olio extravergine di oliva q.b.;

2 cucchiai di aceto.

Preparazione

Mettiamo a dissalare i capperi in un bicchiere di acqua e sgoccioliamo bene i filetti di acciuga. In una ciotola poniamo in ammollo la mollica di pane con un po’ di aceto. Inseriamo nel frullatore i gherigli di noce, le nocciole, i due spicchi di aglio, i due filetti di acciuga e i capperi. Frulliamo fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungiamo la mollica di pane ben strizzata e il peperoncino a pezzi. Versiamo l’olio a filo e l’aceto e frulliamo di nuovo fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo.

Questa salsa è squisita con il pesce, ma si può usare anche in abbinamento a carni, uova o insalate miste.

Né limone né pomodorini, dunque, ma due salse squisite possono dare un tocco di personalità a ogni piatto e rendere elegante e raffinato anche un pesce povero o semplicemente bollito.

