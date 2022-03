Per la nostra salute bastano veramente poche e semplici regole da seguire, tra cui quella di mangiare molta verdura. E di variare la dieta per introdurre tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo lasciarci guidare dalla natura e rispettare la stagionalità. E mangiare verdure di colore diverso in modo da avere a disposizione tutti i nutrienti necessari. La natura in questo periodo tra i tanti prodotti ci offre il carciofo, un alimento ricco di vitamine e minerali. È un ottimo alleato dell’intestino. Potrebbe ridurre il rischio di cancro al colon e aiuterebbe ad abbassare il colesterolo. È una buona scelta per proteggere la nostra salute in modo semplice ed efficace.

Un splendido abbinamento

I carciofi si possono consumare in tanti modi ma noi proponiamo un piatto completo in cui si uniscono alla pasta e al salmone per una preparazione deliziosa e nutriente. Questo spettacolare piatto unico gustoso e saporito diventa così una scelta di salute.

Ingredienti per 2 persone:

160 g di pasta integrale;

3 carciofi;

150 g di filetto di salmone;

1 limone;

olio extravergine di oliva;

uno spicchio di aglio;

sale e pepe q.b.;

prezzemolo q.b.;

qualche fogliolina di menta.

Questo spettacolare piatto unico gustoso e saporito potrebbe aiutarci ad abbassare il colesterolo e sarebbe un toccasana per la salute

Per questo piatto abbiamo scelto un formato di pasta che si chiama mezze maniche. Sono rigatoni un po’ più corti che si adattano molto bene a piatti unici con l’aggiunta di verdure e di alimenti proteici. Infatti gli altri ingredienti si infilano nelle mezze maniche e rendono la preparazione più omogenea. Cuociamo la pasta e intanto prepariamo i carciofi.

I carciofi vanno accuratamente puliti e privati delle foglie esterne, che sono più dure. Infine affettiamoli. Prendiamo un tegame largo e facciamo rosolare leggermente l’olio con l’aglio. Aggiungiamo i carciofi e il prezzemolo e facciamo cuocere unendo un po’ di acqua. Saranno pronti quando risulteranno morbidi.

A questo punto aggiungiamo il filetto di salmone tagliato a dadini e continuiamo la cottura. Quando la pasta è pronta, scoliamola e versiamola nella padella con carciofi e salmone. Mescoliamo accuratamente e lasciamo insaporire sul fuoco per pochi minuti. Prima di servire spolverizziamo con la buccia grattugiata del limone, che deve essere biologico. Completiamo con un pizzico di pepe e con le foglioline di menta. È un piatto particolarmente gustoso e bilanciato dal punto di vista nutritivo. Un piatto unico da servire sia a pranzo sia a cena.

