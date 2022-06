Se il cellulare non carica o si ricarica lentamente è forse per colpa di questa impensabile dimenticanza  

Il cellulare è uno strumento utilissimo quanto delicato. A volte basta una caduta per metterlo fuori uso. Qualche volta è capitato a qualche amico o a noi stessi di avere il seguente problema. Il telefono non vuole caricare oppure è molto lento a farlo. Un problema che potrebbe arrivare in qualsiasi momento e per cui è meglio sapere come trovare la soluzione giusta.

Uno dei problemi, che si potrebbero avere in questo periodo con il cellulare, è il suo surriscaldamento. Qualcosa che potrebbe avvenire anche in inverno, ma più facilmente d’estate. Un cellulare si potrebbe riscaldare se lasciato sul cruscotto dell’auto dove batte il sole. All’inizio semmai il posto dove si ripone è al fresco. In seguito, durante il viaggio, lo ritroviamo bollente sotto i raggi solari.

Nei casi in cui trovassimo il nostro cellulare bollente, la prima cosa da fare è di non utilizzarlo. Ci verrebbe la voglia di aprirlo e cominciare a consultare siti e video. Ma ciò non farebbe altro che far surriscaldare ancor più la batteria. In qualche caso si potrebbe anche rovinare il cellulare.

Anche tenerlo tra le mani mentre si passeggia nelle giornate calde, oppure in spiaggia, non è consigliabile. Le mani aggiungono calore alla temperatura estiva già alta. Inoltre, le alte temperature potrebbero provocare danni “invisibili”. Sarebbe a dire, le prestazioni della batteria diminuirebbero e la durata di vita del telefono anche.

A volte ci accorgiamo che il cellulare non vuole caricarsi, oppure ricarica lentamente. In questi casi la prima cosa da fare è di provare a cambiare il cavetto USB di ricarica. Forse c’è un problema, il filo si è staccato all’interno e non c’è più contatto. In questo caso cambiare il cavetto, risolverà il problema.

Una soluzione simile si ha con il caricabatteria. Forse stiamo utilizzando un caricabatteria di scarsa qualità, che con il tempo si è guastato. Meglio provare con uno di marche note e di standard qualitativi alti. Se il cellulare non carica o si ricarica lentamente anche in questo caso, allora bisognerebbe controllare un punto preciso.

Col passare del tempo il cellulare accumula piccola sporcizia nella porta d’ingresso del cavetto USB di ricarica. Se la sporcizia fosse poca, questa potrebbe rallentare la carica. Spesso si tratta di tanta sporcizia, da tirare fuori. Lo potremmo fare comodamente e con delicatezza, con uno stuzzicadenti. Un’operazione che almeno una volta all’anno dovremmo realizzare. In genere si tratta di una soluzione risolutiva, su una impensabile dimenticanza.

Tuttavia a volte, messo il cellulare in ricarica, non dà immediatamente segnali di vita. Soprattutto se lo avessimo scaricato per bene. Prima di pensare allora che ci sia qualche guasto, converrebbe attendere un po’ di tempo. Se poi il cellulare è da molto che non è utilizzato, potrebbe passare anche molto tempo prima che dia qualche segnale di vita.

Una piccola attenzione sul cellulare, ci permette di dargli lunga vita e buon funzionamento.

