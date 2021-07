Per quanto sia un’attività appagante e in grado di dare enormi soddisfazioni, il giardinaggio si presenta anche come un compito difficile da portare a termine. Curare l’orto, infatti, nasconde molte insidie, che non sempre è facile fronteggiare. Le piante, d’altronde, sono esseri viventi a tutti gli effetti e, in quanto tali, affrontano pericoli e minacce, a volte anche letali. Il primo passo, dunque, al fine di avere successo, è quello di imparare rimedi e tecniche che ci possano permettere di risolvere la maggior parte dei problemi.

Aiuti naturali

Per fare questo, ovvero imparare a proteggere e curare le nostre piante, possiamo seguire due strade. La prima è quella di acquistare prodotti appositi, pensati per determinate situazioni, quali attacchi batterici o infezioni. L’altra, invece, è quella di affidarsi a rimedi naturali, che prevedono l’utilizzo di ingredienti e alimenti probabilmente già a nostra disposizione. Neanche a dirlo, oggi ne andremo a presentare uno a dir poco incredibile.

Ne bastano tre spicchi per proteggere il basilico da infezioni e pericolose malattie

Prendiamo come esempio la pianta di basilico. Si tratta di una delle specie più amate e coltivate negli orti italiani e i motivi sono ben comprensibili. Oltre al meraviglioso profumo che rilascia, il basilico può essere usato come spezia per insaporire molte ricette diverse. Eppure, come tante altre piante, anche quest’ultima è spesso minacciata da afidi e altri possibili nemici. Bene, per questo motivo, scopriamo in che modo ne bastano tre spicchi per proteggere il basilico da infezioni e pericolose malattie. Ci riferiamo all’aglio. In pochi lo sanno, ma questo ortaggio, se sfruttato nel modo che sveleremo tra pochissimo, si rivelerà un’arma perfetta contro i parassiti. In grado di proteggere la pianta di basilico.

Vediamo come fare. Innanzitutto, dobbiamo portare ad ebollizione l’acqua. Una volta raggiunto il bollore, spegniamo il fuoco e inseriamo all’interno della pentola tre spicchi di aglio. Copriamo con un coperchio e, una volta freddato, spostiamo l’infuso in un contenitore, possibilmente spray. Di modo da poter spruzzare l’infuso preparato direttamente sulle foglie della pianta di basilico. L’aglio, non solo permetterà alla pianta di crescere rigogliosa, ma si imporrà come un efficace repellente contro diversi tipi di insetti, minacciosi e pericolosi per il basilico.