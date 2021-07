In questo articolo parleremo dei buonissimi e veloci spiedini di pesce al forno, un secondo prelibato che ci regalerà tante soddisfazioni. Vediamo allora assieme la fantastica ricetta per buonissimi spiedini estivi pronti in giusto 10 minuti.

Tutto il necessario per preparare gli spiedini

L’occorrente per 4 porzioni:

a) 400 gr di filetti di salmone;

b) 400 gr di rana pescatrice;

c) 1 peperone rosso;

d) 1 peperone giallo;

e) 1 spicchio di aglio;

f) 1 limone;

g) 120 gr di pangrattato;

h) prezzemolo fresco;

i) olio extravergine di oliva;

l) sale e pepe.

La fantastica ricetta per buonissimi spiedini estivi pronti in giusto 10 minuti

Per prima cosa dovremo pulire per bene e tagliare il pesce a cubetti, circa 3 cm l’uno.

Laviamo poi entrambi i peperoni e tagliamoli delle stesse dimensioni del pesce. Sciacquiamo il prezzemolo e sbucciamo l’aglio in modo da poter tritare il tutto e tenerlo da parte in una ciotola.

A questo punto uniamo il pangrattato, l’olio, il sale e il pepe. Grattugiamoci sopra la scorza di limone e, per finire, aggiungiamoci anche il suo succo. Una volta preparati questi ingredienti non ci resterà che mescolarli assieme e trasferire metà della dose su un foglio di carta da forno.

Prepariamo allora gli spiedini alternando i cubetti di pesce con quelli di peperone e adagiamoli poi sul composto precedentemente creato. Una volta che li avremo preparati tutti, spennelliamoli con il resto del composto applicando una leggera pressione in modo che si assorba meglio.

Per finire, rimarrà solo da disporre i nostri spiedini ordinatamente su una teglia da forno rivestita con carta apposita. Cuocere in forno a 200 gradi in modalità statica per circa 10/15 minuti.

Un piccolo trucco per ottenere una crosticina bella e croccante, è poi quello di impostare il forno su grill per gli ultimi due minuti. Ecco allora pronti i nostri fantastici spiedini di pesce.

