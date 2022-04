I nostri balconi, con la bella stagione, fioriscono e prendono finalmente nuova vita. È questo il periodo perfetto per iniziare a godersi i fiori primaverili e per continuare a prendersi cura delle sempreverdi o delle piante grasse. Infatti, alcune come l’aloe vera sono dei must che riusciamo a goderci tutto l’anno, sfruttando le sue proprietà di pulizia dell’aria da sostanze nocive e anche i suoi numerosi benefici per la nostra bellezza e salute quotidiana. Altre, invece, sbocciano completamente nel periodo dei fiori. Quindi, dovremo scegliere accuratamente non solo le piante che ci piacciono di più, ma anche quelle che meglio si abbinano ai nostri terrazzi e balconi.

Facilissima da coltivare ha solo bisogno del sole questa pianta che renderà i nostri balconi una vera esplosione di colore invidiabile da tutti

Esiste una pianta che si dica preannunci proprio la primavera. La sua particolarità, che la rende unica nel suo genere, è il fatto che la fioritura arriva con la fine dell’inverno, annunciando l’arrivo, appunto, della bella stagione. È una degli arbusti più utilizzati nei giardini perché può raggiungere anche i 3 metri di altezza, ma può stare comodamente anche in vaso. Stiamo parlando della Forsizia, con i suoi fiori giallo zolfo, rosa o rosso. La fioritura così precoce anticipa anche la comparsa delle foglie, che arriveranno solamente a metà aprile. In queste settimane, i suoi fiori ricoprono interamente la superficie dei rami con effetti cromatici che ci faranno letteralmente impazzire.

Ecco di cosa ha bisogno per crescere e moltiplicarsi

Per tenerla in vaso è necessario utilizzarne uno tondo e largo. Non richiede molte cure, poiché la terra andrà cambiata una volta l’anno, in autunno, e va annaffiata regolarmente solo quando arrivano le alte temperature dell’estate. La soluzione per una crescita rigogliosa è un terriccio ricco di sali minerali, il più indicato è un mix di torba e sabbia. Per farla crescere e fiorire ancora di più, avrà bisogno di una sistemazione in balcone o in terrazzo di modo che sia inondata di sole.

Molti la considerano solo ornamentale, ma c’è chi sostiene che in Oriente sia una tra le piante più pregiate per le sue proprietà antinfiammatorie ed antiallergiche. Profuma e colora di sole e la sua crescita è rigogliosa, per questo motivo molti preferiscono averla in casa per allontanare, facilmente e senza sforzi, gli occhi indiscreti dei vicini. Facilissima da coltivare ha solo bisogno di essere annaffiata una volta ogni 2 giorni e di stare sempre sotto la luce solare.

