Dopo anni di chiusure finalmente si può tornare al cinema. Nonostante ci si sia abituati alle piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime o Sky poter vedere le nuove uscite sul grande schermo è tutta un’altra cosa.

Tra i film che sono usciti negli ultimi mesi troviamo “È stata la mano di Dio” del regista italiano Paolo Sorrentino.

Negli ultimi giorni, però, ha fatto discutere “Spencer”, un film che interesserà molto gli appassionati di “The Crown”.

Rispetto alla serie televisiva il film è una sorta di condanna al sistema chiuso della monarchia inglese.

Come suggerisce il titolo la protagonista del film è Diana raccontata nelle sue fragilità come mai era stato fatto prima.

Da non perdere assolutamente questo film sconvolgente è uno dei più belli da vedere al cinema ad aprile

Il regista Pablo Larraìn ha voluto raccontare tre giorni nella vita della principessa triste, quelli del Natale a Sandringham House.

L’infelicità e la crisi nervosa della donna è descritta in modo molto minuzioso e portata sullo schermo da una bravissima Kristen Stewart.

Una donna sola, ingabbiata in un Mondo che non le appartiene e abbandonata da tutti.

I disturbi alimentari, le disobbedienze e l’orlo di una crisi di nervi sono solo alcuni dei drammi portati in scena.

Molto interessante il confronto tra i destini, pur molto diversi, di Diana e Anna Bolena. Due donne fagocitate dalla corte e, alla fine, uscite sconfitte da questa lotta estenuante.

Già il titolo del film è emblematico, semplicemente Spencer, il cognome di Diana senza fronzoli né titoli.

Tre giorni in cui la donna che si rende conto di essere triste, tradita e in trappola decide di mettere fine al suo matrimonio.

Esiste il lieto fine per le principesse?

Neanche per le principesse esiste il lieto fine perché, come dice la Regina in una scena paradigmatica, i reali sono solamente valuta.

Non persone, non esseri viventi ma il volto stampato su una banconota.

In un’altra scena del film si sottolinea, poi, come i reali debbano sdoppiarsi, avere due sé.

Da un lato la parte pubblica e dall’altra quella privata che non dovranno mai fondersi insieme.

Alla fine Diana riuscirà a liberarsi dal giogo in cui era intrappolata, simbolicamente strappandosi via la collana di perle.

Un film, presentato alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia, che dopo Jackie va ad esplorare l’esistenza difficile di un’altra icona contemporanea.

L’anima di una donna fragile alla ricerca della sua libertà e in preda a tormenti atroci che non lasciano scampo. Quindi, da non perdere assolutamente questo film sconvolgente è davvero interessante.

