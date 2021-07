L’estate è arrivata e con lei il grande caldo. I più fortunati sono già in mare o montagna e tutti gli altri aspettano le ferie.

Questo caldo ci stanca e ci fa perdere le energie. Beviamo molta acqua per restare idratati ma vorremo qualcosa di dolce e gustoso.

Non possiamo di certo prepararci un cocktail ma vorremmo un’idea speciale per offrire da bere anche ai nostri ospiti.

Leggendo questo articolo scopriremo la bevanda perfetta per l’estate e facile da preparare.

Svelato il trucco per fare la bevanda fresca e dissetante perfetta per l’estate

Durante il periodo estivo vogliamo rilassarci e divertirci. Amiamo mangiare frutta e gelati e rilassarci al mare o in piscina.

Quante volte ci sarà capitato di voler bere qualcosa a bordo piscina? Ma non vogliamo ricorrere alla più comune acqua o a dei tè freddi.

Vorremmo qualcosa di fresco e gustoso adatto alla stagione.

Pochi di noi sanno che per creare una bevanda perfetta per l’estate ci basterà solo un frutto. Stiamo parlando dell’anguria.

Insieme ad un po’ di acqua, zucchero, succo di limone e 40 grammi di albume otterremo un gustosissimo e salutare sorbetto all’anguria.

Frulliamo la polpa dell’anguria dopo averle tolto la buccia ed i semi. Poi scoliamola in un colino che ci permetterà di setacciarla. Lasciamola scolare e poi mettiamola in frigo per mezz’ora.

Nel mentre metteremo 120 grammi di zucchero in una pentola contenente 250 grammi d’acqua. Una volta mescolato tutto con cura faremo bollire l’acqua.

Dopo aver fatto bollire l’acqua per 5 minuti verseremo tutto in un recipiente e lo lasceremo raffreddare.

A questo punto uniremo la polpa di anguria alla miscela zuccherata e ci verseremo insieme il succo di un limone.

Infine, prenderemo l’albume del nostro uovo e lo monteremo a neve. Dopo di che lo mescoleremo con la nostra anguria.

Una volta lasciato il nostro contenitore in freezer non dovremo far altro che rigirarlo ogni tanto.

Ecco svelato il trucco per fare la bevanda fresca e dissetante perfetta per l’estate. I nostri ospiti resteranno piacevolmente sorpresi da questo speciale sorbetto.

Come conservarlo

Una volta preparato il nostro sorbetto all’anguria potremo conservarlo in freezer per 3 giorni.

Ricordiamoci di mescolarlo bene prima di servirlo. Così otterremo la giusta consistenza che ci permetterà di fare un figurone.

Ecco come ottenere la bevanda perfetta per l’estate. Con pochi ingredienti otterremo tanto gusto e benessere.

Se al Lettore interessa l’argomento si consiglia questa lettura.