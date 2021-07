L’estate è la stagione di api, mosche, vespe e zanzare. Per vivere giornate e serate in tutta tranquillità senza dover andare alla continua caccia di questi insetti molesti, l’alleato più utile che abbiamo è la zanzariera. Un accessorio fondamentale da installare su finestre e porte-finestre.

Col passare del tempo però anche le zanzariere possono deteriorarsi e rompersi. Basta solo il continuo movimento apri e chiudi, uno strattone un po’ troppo energico, o il graffio del nostro gatto. Ed ecco che un bel taglio o un buco vanifica lo scopo della zanzariera. Sì, perché zanzare e insetti vari ci vedono benissimo e sanno scoprire subito quella minuscola fessura per intrufolarsi in casa e rendere la nostra serata un vero e proprio inferno!

Sostituire le zanzariere è parecchio costoso. Se poi lo strappo è piccolo non vale la pena chiamare un tecnico per sostituire l’intera struttura. Ma rimediare è davvero semplice: col fai da te e praticamente a zero spese.

Il metodo semplicissimo per riparare la zanzariera bucata senza doverla sostituire

Cosa ci serve

rete per zanzariera;

filo di nylon o da pesca;

ago ricurvo (tipo quello che usano i tappezzieri);

nastro adesivo;

forbici;

metro.

Come procedere

Acquistare della rete per zanzariere e ritagliarne un pezzo di dimensioni un po’ più grandi rispetto al foro da chiudere. Il margine da lasciare su tutti i lati è di almeno 1,5-2 centimetri.

Sistemare la toppa sulla parte danneggiata e incollarla con del nastro adesivo in modo che rimanga ferma e non si sposti mentre lavoriamo.

A questo punto, con ago e filo cucire la toppa sulla rete. Procedere per piccoli punti e fare attenzione ad attraversare ogni singolo foro. La cucitura deve infatti essere bella stretta e non deve lasciare alcun minimo spazio.

A cucitura finita, chiudere con un nodo ben stretto, meglio se doppio.

Tutto qui, ecco il metodo semplicissimo per riparare la zanzariera bucata senza doverla sostituire.

È bene riparare questo tipo di danni alle zanzariere non appena ce ne accorgiamo. Eviteremo che lo strappo si ingrandisca troppo.

