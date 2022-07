La pulizia della casa è importante. L’igiene del bagno è ancora di più fondamentale. Il bagno è la stanza in cui ci prendiamo cura del nostro corpo. Qui, l’igiene deve essere ai massimi livelli. Il bagno si deve lavare ogni giorno. Non bisogna limitarsi a pavimenti e sanitari. Occorre igienizzare con cura ogni cosa, anche accessori a cui spesso non si pensa. Com’è facile intuire, il water è sicuramente la parte della stanza da bagno a cui dedicare maggior cura.

Complici le nostre stesse deiezioni, è la zona dove germi e batteri possono prolificare con rapidità e senza grande fatica. Inoltre, il mix di sporco accumulato, unito alla costante presenza di acqua, dà origine a bruttissime macchie giallognole e incrostazioni. Se non trattate tempestivamente, queste, con il passare del tempo, sono destinate a peggiorare. Più il tempo passa, e più sarà difficile, se non impossibile, rimuoverle.

Per sbiancare il WC e pulirlo a fondo, molti utilizzano la candeggina. Chi preferisce affidarsi ai rimedi naturali, opta per il bicarbonato. Infine, chi vuole agire in maniera molto strong, fa uso dell’acido citrico. Come si può quindi notare, le soluzioni per far tornare il water bianco e splendente sono varie. Nelle prossime righe ne andremo a spiegare un’altra davvero molto semplice e che non richiede alcuna fatica. Sono ormai in molti a usare questo sistema e tutti sono soddisfattissimi.

Ne basta una bustina per pulire il WC eliminando macchie gialle, puzza e incrostazioni senza bicarbonato, candeggina né acido citrico

Il rimedio che stiamo per spiegare è di una semplicità estrema. Si tratta di un sistema assolutamente naturale che non ha alcuna controindicazione per la nostra salute. Tra l’altro, per metterlo in pratica, dovremo utilizzare un prodotto molto economico che tutti abbiamo in dispensa. Basta infatti gettare nel WC una bustina di tè. L’antica bevanda che di solito viene associata agli inglesi e ai giapponesi.

Possiamo utilizzare il tè al posto di qualsiasi altro prodotto chimico, costoso e aggressivo. Il tè, infatti, oltre a pulire e disinfettare il water, lo sbianca ed elimina quei fastidiosi odori che, inevitabilmente, vi si formano.

Per risultati ottimali, bisogna far agire il tè per un periodo di tempo piuttosto lungo. L’ideale sarebbe 10 ore circa. Per questo motivo, il sistema più semplice è gettarne una bustina nel water prima di andare a dormire. La mattina seguente troveremo il water bello pulito, sbiancato e senza alcun odore sgradevole.

Riassumendo, ecco quali sarebbero i grandi poteri del tè:

sbianca;

pulisce;

disinfetta;

rende l’acqua meno calcarea;

cancella i cattivi odori.

Per eliminare eventuali residui, magari rimasti in zone difficili come, ad esempio, lungo i bordi, basterà strofinare un poco con un vecchio spazzolino.

Come abbiamo visto, dunque, il tè ci può essere davvero utile nelle pulizie di casa. Ne basta una bustina per pulire il WC a fondo e ottenere un risultato stupefacente e senza fare alcuna fatica.

