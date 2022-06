Il tappetino della doccia è un accessorio di fondamentale importanza. Tutti ne dovremmo sistemare uno sul piatto della doccia, specie se in casa ci sono bambini, anziani o persone con problemi di deambulazione. Serve infatti per non scivolare. Le cadute in casa sono tra gli infortuni più diffusi e quelle che avvengono nella stanza da bagno sarebbero quelle che hanno tra le conseguenze più serie. Tutti sappiamo che pulire la casa è importante. Di primaria importanza è soprattutto l’igiene in bagno. Dopo ogni utilizzo, dovremmo sempre asciugare per bene doccia, lavabo e bidet. Si tratta di un gesto semplice e rapido che non costa grande fatica. Non facendolo, però, l’acqua si va ad accumulare, creando, così, antiestetiche macchie di calcare.

Ma non è tutto. Il nemico numero 1 in bagno non è solo l’acqua. Dobbiamo infatti pensare anche a saponi, creme e shampoo. Usandoli quotidianamente, questi si accumulano sui sanitari, attorno ai rubinetti e negli angoli della doccia. In quei punti generano sporco che, a lungo andare, diventa difficile da eliminare. Una delle zone maggiormente colpite da questo tipo di sporco è il piatto della doccia. Per fortuna, però, esistono economici rimedi naturali facili da usare che lo fanno tornare splendente. Ovviamente, anche il tappetino antiscivolo si sporca. Sopra e sotto, si accumulano peli, capelli e residui dei prodotti per l’igiene. Inoltre, anche sul tappetino l’acqua lascia depositi di calcare. Ma non è ancora finita. Non asciugandolo, l’acqua residua favorisce la formazione di muffa. È dunque chiaro che dobbiamo pulire regolarmente questo accessorio del bagno. È semplice farlo e nelle prossime righe spiegheremo come.

Il sistema infallibile per pulire e disinfettare il tappetino antiscivolo della doccia in plastica eliminando anche muffa e calcare

Per prima cosa, ci dobbiamo procurare:

½ tazza di aceto di vino bianco;

1 cucchiaio di tea tree oil;

bicarbonato di sodio q.b.

Amalgamiamo i suddetti ingredienti e creiamo un composto piuttosto denso. Applichiamolo sulla superficie del nostro tappeto e strofiniamo nei punti più sporchi con una spazzolina o un vecchio spazzolino da denti. Controlliamo bene sia la parte anteriore che quella posteriore del tappetino antiscivolo. Al termine dell’operazione di pulizia, risciacquiamo bene e mettiamo il tappetino ad asciugare. Sistemiamolo in posizione verticale, appoggiato al muro, in giardino oppure sul balcone.

Quello appena spiegato è il sistema infallibile per pulire e disinfettare il tappetino del piatto doccia. Di media, dovremmo ripetere questa operazione una volta alla settimana, massimo ogni 15 giorni. Tuttavia, ogni volta che ci facciamo la doccia, dobbiamo prendere la buona abitudine di risciacquare il tappeto e metterlo ad asciugare all’aria aperta.

