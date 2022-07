Si dovrà pur trovare un modo per combattere l’afa che ci opprime dentro casa. E cosa c’è di meglio di un bell’aperitivo in centro con gli amici, per godersi la brezza serale? L’ora dell’aperitivo è abbastanza variabile a seconda della zona in cui viviamo, certo. Ma spesso e volentieri si esce per uno spritz intorno alle 19 e si finisce per rientrare a tarda serata.

Viste le diverse ore che passiamo fuori, è importante azzeccare il giusto outfit. C’è bisogno di un look versatile che ci faccia stare fresche, ma che si adatti alla raffinatezza del locale. Per quanto vestitini scampanati e shorts siano super comodi, non sono proprio sinonimo di eleganza.

Basta con pantaloncini di jeans e vestiti a campana, ecco qualche idea per vestirsi alla moda per un aperitivo d’estate

Scegliamo un abito come quelli a vestaglia, se soffriamo molto il caldo. Leggero e raffinato, la lunghezza al ginocchio lo rende adatto anche alle sere d’estate. Possiamo sceglierlo di un tessuto satinato, se l’aperitivo è in una zona più in della città. Ma questo è solo uno degli abiti all’ultima moda che possiamo indossare questa estate. Anche un abito lungo fino alla caviglia potrebbe essere un’idea se non vogliamo assolutamente mostrare le gambe. Basterà impreziosirlo con una bella cintura e accessori abbinati.

Attenzione alla vestibilità

C’è anche chi preferisce un bel pantalone che sia comodo ma elegante allo stesso tempo. Possiamo optare per uno dal taglio più classico, che nasconde le forme più pronunciate. Oppure, uno leggermente scampanato sulle caviglie donerà una splendida forma a clessidra. Ma, prima di comprare qualunque pantalone online o ai saldi, controlliamo la vestibilità. Questi pantaloni dal taglio dritto dovrebbero calzare a pennello e non sempre le case di moda azzeccano le misure. Se vogliamo utilizzare un pantalone non proprio perfetto sul nostro corpo, mascheriamolo con una camicia. Infiliamo uno dei lembi dentro, lasciando l’altro fuori per spostare il punto focale.

Per finire, ecco un’altra idea di outfit per chi non teme di sfoggiare le gambe. Invece del jeans strappato, ormai anni ’90, perché non optare per un altro pantaloncino? Molto in voga al momento troviamo i coordinati camicia e pantaloncino satinati. Ideali anche per le serate più fresche, indossando sotto una canotta o una bralette. Scegliamo un coordinato di un colore intenso e vivace, anche con un sandalo basso questo look farà girare tutti.

Insomma, basta con pantaloncini di jeans e vestiti a campana che indossiamo sempre. Anche se usciamo per l’aperitivo e non per fare serata non significa che non possiamo farlo con stile. Valorizzare le nostre forme e sentirci a nostro agio è fondamentale per aumentare il fascino. E con un tacco a completare l’outifit ci sentiremo sicuramente splendide.

