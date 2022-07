Stirare è una delle faccende di casa più odiate da tutti, immaginiamoci di doverlo rifare più volte a settimana. Abbiamo appena finito con il ferro da stiro e abbiamo ripiegato tutti i capi alla perfezione. I cardigan ben disposti nei cassetti, i pantaloni sospesi dritti e le camicie ben appese. Poi, tiriamo fuori la camicia per noi o quella del nostro compagno ed ecco che ha una forma strana. È comparsa qualche grinza e ci tocca ricominciare da capo. Non tutti lo sanno, ma non basta stirare alla perfezione per risolvere il problema delle grinze o del tessuto deformato. Anche come riponiamo i capi nell’armadio è altrettanto importante. Ad esempio, per evitare che le maniche dei cardigan si allunghino è meglio piegarli. Vediamo cosa serve fare per delle camicie sempre impeccabili.

Come appendere le camicie uomo e donna per non deformarle senza piegarle nell’armadio e doverle di nuovo stirare

Dopo aver stirato le camicie, le mettiamo sulla gruccia e tendiamo ad abbottonarle fino in fondo. Questo ci sembra il modo più efficace per mantenere intatta la forma ed evitare le grinze. Ma, puntualmente, quando le tiriamo fuori dall’armadio per indossarle, notiamo che non sono più perfette. La gruccia ha creato una strana forma sulle spalle e il colletto è un po’ più teso del dovuto. Questo perché, abbottonando la camicia fino in fondo, questa si è adattata alla forma della gruccia. Per evitare che si deformi e che ci tocchi stirare di nuovo basta un semplice trucco.

Attenzione ai bottoni da chiudere

Non serve abbottonare tutti i bottoni della camicia, anzi, potrebbe solo peggiorare la situazione. Le camicie, per mantenere la forma e una piega perfetta dopo la stiratura, non vanno abbottonate completamente. L’unico bottone che realmente serve per mantenere la forma originale è quello più in alto, sotto il colletto. Così la camicia rimarrà ben dritta, senza adattarsi alla forma della gruccia. Anzi, sarebbe meglio utilizzare delle grucce in legno o comunque con la parte della spalla più ampia. Così si eviterà quella strana forma antiestetica che sembra quasi un piccolo bozzo sulla spalla. Abbottoniamo il primo bottone e anche i due bottoni dei polsini, per una camicia sempre perfetta.

Se, però, notiamo qualche grinza antiestetica, magari dopo aver tirato fuori le camicie dalla valigia, non disperiamo. Tutto ciò che ci serve per rimediare è una piastra per capelli. È un trucco davvero pratico e infallibile, ma non utilizziamola troppo spesso, altrimenti rovineremo il tessuto.

Quindi, ecco qui come appendere le camicie uomo e donna per non deformarle e averle sempre impeccabili. Ora possiamo indossare la camicia come più ci piace, in maniera più classica e dentro i pantaloni, ad esempio. Oppure giocare con le lunghezze e abbottonandola in modo particolare per un look più alternativo.

