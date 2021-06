Ogni volta che mangiamo e beviamo, il nostro corpo reagisce in maniera diversa. Infatti, in base a come vengono abbinati, gli alimenti hanno un impatto differente sul nostro organismo.

Esistono “alimenti a calorie negative”, ovvero quelli che contengono così poche calorie che non ci farebbero sentire sazi neanche se continuassimo a mangiare. Poi ci sono alimenti più grassi, che vanno a incidere sui valori del sangue, come colesterolo e glicemia, contribuendo all’insorgenza di patologie, anche gravi.

Così come succede per il cibo, anche le bevande possono avere diversi effetti sul nostro organismo. Tra queste, esiste una bevanda che apporta benefici sorprendenti al nostro corpo. Questa bevanda rallenta l’invecchiamento cellulare, contrasta il grasso e il gonfiore addominale e aiuterebbe anche a prevenire alcune patologie. Ecco di quale bevanda stiamo parlando.

Ne basta qualche sorso ogni giorno per contrastare grasso in eccesso e gonfiore

Noi di ProiezionidiBorsa diamo spesso consigli sugli alimenti da scegliere per il benessere del corpo. Ad esempio, in questo articolo abbiamo parlato di un tipo di farina perfetto per tenere a bada colesterolo e glicemia.

Oggi, invece, ci concentreremo su una bevanda salutare, un vero toccasana per l’organismo. Si tratta del thè verde. Negli ultimi anni diverse ricerche scientifiche hanno dimostrato l’efficacia del thè verde in diversi settori.

Il thè verde favorirebbe la perdita di peso e aiuterebbe a contrastare l’obesità. Questo è il risultato di alcune ricerche che dimostrerebbero che questa bevanda aumenterebbe la combustione dei grassi (anche se gli effetti varierebbero da un individuo all’altro).

Per questo e per altri motivi che vedremo di seguito, il thè verde andrebbe consumato regolarmente. Infatti, ne basta qualche sorso ogni giorno per contrastare grasso in eccesso e gonfiore.

Riduce l’invecchiamento

Il thè verde è una bevanda molto preziosa anche perché è ricco di antiossidanti. Questi sono molto utili perché contrastano i radicali liberi, che causano l’invecchiamento delle cellule, e altre malattie.

Contro l’alitosi

Inoltre il thè verde funzionerebbe anche come antibatterico naturale per combattere l’alitosi. Infatti, alcuni studi scientifici hanno dimostrato l’efficacia di questa bevanda sulla formazione dei batteri orali.