Quando eravamo piccoli e ancora la tecnologia non era abbastanza avanzata come oggi, avevamo quasi tutti lo stesso cellulare. Gli aggiornamenti non erano necessari come accade invece per i nuovi cellulari di ultima generazione. Infatti quelli di oggi si chiamano smartphone perché dotati di applicazioni e capacità abbastanza funzionali e gli aggiornamenti dovrebbero servire al miglioramento di queste funzioni.

A volte a causa di questi aggiornamenti notiamo che il nostro smartphone inizia ad andare in crash. Non a caso si vociferava fino a qualche anno fa che alcune aziende di telefonia creassero appositamente aggiornamenti che rallentavano il cellulare. Ma non sono solo gli aggiornamenti il problema.

Può capitare infatti che il cellulare tutto ad un tratto vada in crash, si blocchi o sia lento. In questo caso consigliamo di rivolgersi agli esperti del mestiere che sapranno valutare la causa del problema. Ma prima proviamo questo trucchetto per cercare di recuperare il cellulare.

Non allarmiamoci quando il cellulare si blocca perché si recupera grazie a questo trucchetto

Stiamo usando il nostro cellulare quando all’improvviso si blocca oppure impiega tanto tempo per caricare i dati, i file e le foto perché è lento. O ancora apriamo un’applicazione, il tempo di caricare e tutto ad un tratto si richiude per poi ritornare al punto di partenza.

Questi “sintomi” del cellulare fanno capire che c’è qualcosa che non va. Un surriscaldamento della batteria o un sovraccarico di dati e la RAM è sotto sforzo perché utilizzata al massimo della sua capacità? Può essere. Ma non allarmiamoci quando il cellulare si blocca perché si recupera grazie a questo trucchetto. Prima di portare il cellulare in assistenza proviamo a spegnere il cellulare e lasciamolo “riposare” per qualche minuto. Lo accendiamo e poi premiamo sul tasto “riavvia”. Oppure proviamo ad ampliare la RAM se il cellulare lo consente o ad alleggerire la memoria interna dello smartphone poiché troppo piena. Se è un problema di poco conto il cellulare tornerà a funzionare come prima ma se il problema dovesse persistere significa che c’è qualcosa di più serio che richiede l’assistenza di un esperto.

Approfondimento

In pochi sanno che possiamo ascoltare un messaggio vocale su Whatsapp senza aprirlo con questo semplice trucchetto.