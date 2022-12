Basta 1 pizzico di bicarbonato per risolvere un problema comune del WC, quasi nessuno lo usa così

Il bicarbonato di sodio è un ingrediente utilissimo per le pulizie casalinghe ecologiche. Permette, tra le altre cose, anche di risolvere un problema molto comune del gabinetto. Vediamo quale e perché non se ne farà mai più a meno dopo averlo provato.

Sempre più persone scelgono di ricorrere a soluzioni naturali per risolvere alcuni problemi in casa oppure per la manutenzione di alcuni elettrodomestici. Ne è un esempio l’acido citrico, spesso usato per togliere il calcare dai lavandini o dalla lavatrice.

Il rimedio della nonna più famoso è però sicuramente il bicarbonato di sodio. Quest’ultimo è utile come detergente intimo, per digerire, pulire scarpe o gioielli di argento o anche come deodorante. In questa guida tratteremo di quest’ultima funzione.

Basta 1 pizzico di bicarbonato per scacciare i cattivi odori di urina o escrementi dal WC

Le casalinghe usano spesso il bicarbonato di sodio per deodorare le ascelle o le scarpe dopo una lunga sessione di palestra. C’è anche chi ne mette una ciotola nell’armadio oppure nel frigorifero proprio per profumarli quando tendono a puzzare. Si tratta infatti di un ingrediente assolutamente efficace a questo scopo.

In pochi sanno però che questo formidabile ingrediente è ottimo anche per rimuovere la puzza di urina o di escrementi dal gabinetto.

Il procedimento

Per usare il bicarbonato a questo scopo bisogna gettarne un cucchiaino all’interno di una pentola di acqua bollente. In molti aggiungono anche un po’ di sale allo scopo di rendere questo rimedio ancora più efficace.

Una volta mescolati gli ingredienti, basta gettare la soluzione all’interno dello scarico e lasciarla agire per un po’.

Subito ci si renderà conto che basta 1 pizzico di bicarbonato per evitare che il gabinetto puzzi ancora di urina, escrementi o di fogna.

Bicarbonato e aceto? Inutile mischiarli!

In molti mischiano questi due ingredienti molto usati nelle pulizie casalinghe pensando in questo modo di poter rimuovere il calcare e il cattivo odore. In realtà, utilizzarli insieme è completamente inutile. Infatti, si neutralizzano a vicenda.

Perché il gabinetto puzza di fogna?

Se il cattivo odore persiste senza un apparente motivo è bene cercare di capire quali siano le cause. Queste possono essere:

la mancanza di acqua nel sifone;

il tubo dello scarico intasato;

l’anello di tenuta consumato.

Si raccomanda pertanto di rivolgersi ad un esperto che possa valutare la soluzione migliore da adottare. L’acqua e il bicarbonato possono essere solamente una soluzione temporanea ma non risolveranno mai la vera causa del cattivo odore.