Non è questo un momento storico in cui si può pensare di sprecare tante risorse economiche. Bisogna, però, tracciare una linea tra ciò su cui è giusto risparmiare e su cosa invece non è il caso di tirare la cinghia.

Può, infatti, capitare che si scelga di acquistare strumenti a basso costo perché svolgono le stesse funzioni di altri che costano di più. Se, però, la differenza di costo non è così eccessiva, è forse il caso di riflettere su questo. Soprattutto se si rischia di avere fastidi per la salute.

Dolori articolari alla mano, un disagio non da poco

Il ragionamento calza a pennello per il caso del mouse. Comprarne uno di scarsa di qualità significa spesso chiedere sforzi maggiori alle proprie dita, per movimenti che vengono svolti centinaia di volte al giorno. Strumenti non eccelsi dal punto di vista costruttivo rendono più difficile il clic rispetto ad altri. Per non parlare del peso. Spesso quelli che costano meno pesano di più e di conseguenza richiedono microsforzi maggiori e ripetuti nel tempo per muoverli. Sembra una stupidaggine, ma non lo è.

Non è un caso che, ad esempio, gli esperti dell’Humanitas per evitare i dolori articolari consiglino addirittura un oggetto particolare. Non tutti lo conoscono ma probabilmente dovrebbero pensare di provarlo. Soprattutto se hanno a che fare con disagi derivanti da un uso prolungato del computer. Si tratta del mouse verticale.

Bastano pochi euro per evitare alcuni dolori articolari con questo fantastico oggetto per il lavoro o lo studio

Semplificando la sua descrizione, lo si può definire come uno strumento che rispetto al classico si sviluppa in verticale, anziché in orizzontale. Come si legge sul sito dell’Humanitas “permette di lavorare con mano, polso e gomito in posizione ergonomica”. I benefici sarebbero, dunque, non pochi per chi usa costantemente il computer.

Andando a verificare sui maggiori negozi on line si scopre che per acquistarne uno non serve spendere una fortuna. Da quel che si può vedere, bastano pochi euro per evitare alcuni dolori articolari. Anche meno di trenta.

Si potrebbe così riuscire a risolvere o a prevenire dei problemi fisici che, a volte, è difficile capire da dove possano originare. Questo perché azioni che oggi si danno per scontate nella quotidianità possono generare dei fastidi. Non tutti ad esempio sanno che dall’uso dello smartphone in alcuni casi può dipendere il dolore al collo. Meglio, dunque, stare attenti e prendere gli accorgimenti giusti per evitare che la tecnologia possa portare a spiacevoli conseguenze.

