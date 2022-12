Incredibile ma per l’umidità e la puzza di scarpe e armadi e altri problemi basta 1 solo rimedio

In casa o fuori a volte ci sono dei piccoli problemi da risolvere. Possiamo trovare delle soluzioni pratiche ed economiche grazie a semplici prodotti. Contro umidità e cattivi odori scopriamo cosa fare.

Abitando in una casa ogni giorno possiamo notare dei problemi di vario genere. A volte si ottura il lavandino, altre volte c’è un rubinetto che perde. Quando cuciniamo spesso sporchiamo il piano cottura o bruciamo un dolce.

Siamo a volte così presi dalle faccende che trascuriamo la cura del nostro aspetto. In certi giorni rimandiamo lo shampoo o dormiamo poco, svegliandoci con le occhiaie.

Tra gli inconvenienti in casa possiamo scoprirne alcuni aprendo l’armadio o un cassetto. Oltre al problema delle tarme c’è quello dell’odore di umidità. È importante ogni tanto togliere i vestiti, pulire il guardaroba e posizionare sacchetti con cannella, bucce d’arancia, alloro. Questo rimedio della nonna allontanerebbe le tarme. Dovremmo inoltre evitare di riporre vestiti ancora umidi. Se comunque continuiamo a sentire odore di umidità, potremmo provare qualcos’altro.

Incredibile ma per l’umidità e la puzza di scarpe ci sarebbe un solo prodotto

A volte un rimedio utile lo abbiamo già a casa senza saperlo. Potremmo, altrimenti, comprarlo con pochi soldi. Chi ha un gatto, infatti, almeno due volte a settimana cambia la sabbietta dove fa i bisogni. Ci sono lettiere in cristalli di silice, bentonite, argilla, scarti di cereali e così via.

La lettiera per i gatti ha un forte potere assorbente. Versiamone un po’, quindi, in un sacchetto di cotone. Lo appenderemo o sistemeremo in un angolo nell’armadio. Pian piano il prodotto assorbirà l’umidità in eccesso e il cattivo odore. Se nello stesso tempo volessimo profumare l’interno, mescoliamo la sabbietta con del talco. Potremmo altrimenti aggiungere pezzetti di cannella o dell’olio essenziale di eucaliptolo o lavanda.

Forse a puzzare sono le scarpe umide di pioggia o sudore. In attesa di lavarle al più presto, versiamo della lettiera con talco all’interno. Lasciamo agire una notte e scuotiamo le scarpe la mattina per fare uscire i granelli.

Altri usi della lettiera in casa e fuori

Se nel frigo notiamo cattivi odori, mettiamo su un ripiano una ciotolina con la lettiera. Potremmo aggiungervi del bicarbonato per aumentare l’effetto.

Possiamo anche cospargere il fondo di una pattumiera con un foglio di giornale e la nostra sabbietta dei gatti. Assorbiremo l’eventuale puzza e i liquidi residui di resti di cibo.

Per l’auto la lettiera avrebbe vari usi. Quello più noto riguarda ancora l’umidità. Versiamo la sabbietta dentro un calzino, annodiamolo e posizioniamolo sotto a un sedile o all’estremità del cruscotto. Servirà a evitare la condensa all’interno. Cambiamo calzino e sabbietta ogni settimana.

Infine, ci sarebbe un altro uso. Specialmente in inverno potrebbe capitare una nevicata improvvisa. Nel caso ci siano problemi a spostare l’automobile, oltre a liberare con paletta e mani la zona delle ruote, possiamo fare altro. Prendiamo la nostra lettiera e gettiamone un po’ davanti alle ruote motrici. L’attrito potrebbe aiutarci a spostare la macchina.

Incredibile ma per l’umidità e la puzza di scarpe e altri usi potrebbe servirci solo un po’ di lettiera per gatti.