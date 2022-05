L’estate 2022 sarà la stagione dei grandi ritorni per quanto riguarda la moda. Abbiamo visto come stiano tornando di estrema attualità le borse a catenella, le chain bag, che spopolavano negli anni Novanta. Stessa cosa dicasi per quanto riguarda la moda donna con le salopette e gli abiti-camicia. Persino gli hair stylist hanno attinto dall’immenso baule riposto in soffitta dagli anni Novanta, rispolverando mollette e brillantini da applicare alle ciocche di capelli. Anche per l’accessoristica, stiamo assistendo ad un grande ritorno di fiamma. Questo accessorio, di cui parleremo fra poco è però un’arma a nostra disposizione ma a doppio taglio.

È l’accessorio più seducente dell’estate 2022 ma attenzione a come abbinarlo per sembrare più magre e non volgari

Ci stiamo riferendo alle calze a rete. Collant, anche dette fishnets, erano simbolo di trasgressione negli anni Ottanta. Ricordiamo tutti quante volte Madonna abbia sfoggiato le calze a rete. Le riviste di moda più rinomate hanno decretato che quest’estate saranno proprio le calze a rete l’accessorio più richiesto. La tendenza ha avuto inizio grazie ad Emma. La celebre cantante ha sfoggiato sul palco dell’Ariston un elegante abito in pizzo nero, lanciando così la nuova moda. Le calze a rete sono però un accessorio “da maneggiare con cura” perché rischiano di farci apparire volgari. In questo caso non ci riferiamo assolutamente alle caratteristiche fisiche di ognuna di noi che, come affermato da Emma, vanno sempre apprezzate. Ci stiamo riferendo agli abbinamenti che non funzionano con questo accessorio.

Gli abbinamenti perfetti secondo i look maker

Secondo i curatori d’immagine ci sono degli abbinamenti con le calze a rete davvero azzeccati.

Fra questi troviamo ad esempio l’accoppiata gonna in jeans color denim chiaro, calza a rete media e anfibi o texani. L’accostamento, ad un primo colpo d’occhio sembrerebbe ardito ma in realtà è un grande classico anni Ottanta. L’outfit si può completare con un cappello da cowboy. Questo è un look giovane che ha un evidente limite nell’età in cui è concesso.

La versione elegante

Le calze a rete possono essere utilizzate tranquillamente anche per un outfit elegante da sfoggiare per una cena anche formale. Se volessimo optare per un completo non troppo impegnativo meglio evitare l’abbinamento con il pizzo. In questo caso dovremmo coordinare i due tipi di rete: quello delle calze e quello del pizzo. Meglio optare per un collant a maglie strette con una scarpa décolleté ed un classico tubino nero. Con questo outfit non appariremo mai volgari, a qualsiasi età, a condizione di scegliere il total black.

Dovremmo, invece, evitare abiti con stampe fantasia e stoffe leggere come seta, raso, tulle, chiffon o voille.

La rete a maglia stretta infine potrebbe farci apparire più snelle. La geometria dovrà, però, essere disposta in senso verticale in modo da slanciare la figura. Con dei rombi eccessivamente larghi, invece, “allargheremo” la silhouette.

Basta utilizzare le calze a rete nella giusta misura perché è l’accessorio più seducente dell’estate 2022.

Lettura consigliata

Dimentichiamo i mollettoni o le code di cavallo perché saranno queste le pettinature di moda per l’estate 2022 dai 30 ai 50 anni