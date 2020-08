La Banca d’Italia con cadenza settimanale rileva presso le banche l’attuazione delle misure governative relative ai decreti legge ‘Cura Italia’ e ‘Liquidità’. Le imprese possono ottenere moratorie sui prestiti e richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari tramite il Fondo di Garanzia. Le domande presentate per l’ adesione alle moratorie sui prestiti hanno raggiunto i 300 miliardi di euro. Le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari su superano i 72 miliardi.

Sace ha concesso garanzie per 12,7 miliardi per coprire 450 richieste.

Da chi è composta la task force

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d’Italia, Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale e Sace hanno il compito di controllare l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità. Il Governo mesi fa ha adottato varie misure per far fronte all’emergenza Covid-19.

Quante domande sono arrivate

Le banche hanno ricevuto 2,7 milioni di domande di moratoria su prestiti. Il 93% sono andate a buon fine. Solo il 3% delle domande sono state rigettate, le altre sono in corso di definizione. Le società non finanziarie hanno presentato il 44% delle domande con richiesta di prestiti per 196 miliardi di euro. Le PMI hanno ottenuto prestiti e linee di credito per oltre 158 miliardi. 51mila PMI hanno chiesto all’Abi moratorie per oltre 12 miliardi di finanziamenti.

Le famiglie italiane hanno avuto il loro momento di crisi durante il coronavirus. I prestiti richiesti sono per circa 95 miliardi di euro.

211mila italiani hanno fatto richiesta di sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa, sfruttando il Fondo Gasparrini. L’importo medio è di 94 mila euro.

Fondo di Garanzia PMI

Il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale ha conteggiato 1.009.515 richieste dal 17 marzo al 25 agosto 2020.

Imprese, artigiani, autonomi e professionisti, hanno sfruttato l’iniziativa governativa per dare respiro alle proprie tasche e casse. C’è ancora tempo per le moratorie sui prestiti e richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari.