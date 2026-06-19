La geopolitica dei chip: perché il mondo si decide a Taiwan

La geopolitica globale sta vivendo un profondo riallineamento delle sue coordinate strategiche. Per decenni il controllo delle rotte marittime energetiche, e in particolare dello Stretto di Hormuz, ha rappresentato il fulcro della sicurezza internazionale e la principale preoccupazione delle superpotenze a causa della dipendenza globale dal petrolio e dal gas mediorientali. Tuttavia, le recenti crisi e la transizione verso un’economia digitale e guidata dall’intelligenza artificiale hanno dimostrato che la vulnerabilità più critica del pianeta non risiede più soltanto nei combustibili fossili. La nascita della diplomazia dei chip riflette questo cambiamento d’epoca, trasferendo il baricentro delle tensioni internazionali dal Golfo Persico alle acque del Pacifico, con l’isola di Taiwan che assume il ruolo di epicentro della nuova mappa del potere globale.

Il parallelismo energetico e la dipendenza tecnologica da Taiwan

Il legame tra i vecchi checkpoint (colli di bottiglia marittimi) e la nuova frontiera tecnologica è emerso con chiarezza durante le recenti interruzioni nello Stretto di Hormuz, le quali hanno paradossalmente messo in ginocchio proprio le fabbriche di semiconduttori dell’Asia orientale, private del gas liquefatto e dell’elio purissimo necessari per alimentare i sistemi di litografia avanzata. Questo evento ha evidenziato come i chip siano diventati il nuovo petrolio, ovvero la materia prima indispensabile per far funzionare qualsiasi settore, dagli smartphone agli armamenti di ultima generazione fino ai data center. Taiwan si trova al centro di questo ecosistema, ospitando colossi come TSMC e controllando la stragrande maggioranza della produzione mondiale di microchip logici avanzati. Di conseguenza, lo Stretto di Taiwan è oggi considerato un corridoio strategico ancora più determinante di Hormuz, poiché un blocco navale o un conflitto nell’area non provocherebbe una semplice crisi energetica, ma un arresto immediato e globale delle catene di fornitura tecnologiche, ma un arresto immediato e globale delle catene di fornitura tecnologiche, con danni stimati nel 5% del PIL mondiale.

La corsa alle infrastrutture e i limiti dello scudo di silicio

Di fronte a questa vulnerabilità strutturale, le superpotenze hanno inaugurato una complessa strategia diplomatica e industriale per tentare di ridurre la dipendenza dall’isola. Gli Stati Uniti, attraverso stanziamenti miliardari come il Chips Act, e l’Unione Europea stanno cercando di diversificare la produzione stimolando l’apertura di nuovi impianti sul proprio territorio, spingendo la stessa TSMC a espandersi all’estero, ad esempio in Arizona o in Germania. Ciononostante, il governo di Taiwan difende strenuamente il proprio primato, applicando rigide normative che vietano il trasferimento all’estero delle tecnologie di ricerca e dei nodi produttivi più avanzati per preservare il proprio scudo di silicio, ovvero la certezza che il mondo occidentale interverrà a sua difesa proprio per tutelare l’approvvigionamento dei chip. Poiché la costruzione di un’alternativa industriale autonoma richiederà decenni di investimenti e competenze difficilmente replicabili, la diplomazia internazionale è ormai costretta a gravitare intorno a Taipei, trasformando l’isola nel teatro principale in cui si decidono la sicurezza tecnologica e la sovranità economica del ventunesimo secolo.