Oggi andiamo a illustrare ai nostri lettori i motivi per cui tornare a puntare su questo titolo azionario che ha distrutto i portafogli e risparmi di molti. Facciamo prima una premessa.

Sapete che ci sono delle regole che se non rispettate in Borsa portano alla distruzione di anni di sacrifici e risparmio? Inoltre sapete che un titolo che inizia a scendere potrebbe anche arrivare a zero e/o addirittura fallire? Quindi un conto è sbagliare nella propria scelta di investimento ed è normale e plausibile. Diversamente è perseverare in un errore. Quando un titolo cambia tendenza va assolutamente tolto dal portafoglio nonostante le raccomandazioni degli analisti, target price stratosferici e sottovalutazione.

Se e quando il grafico prende una strada diversa da quella che secondo i più dovrebbe andare, c’è sempre un motivo valido, molto valido.

Quanti italiani hanno ancora nei loro portafogli titoli bancari, telefonici, dot.com, che perdono dall’anno 2000 anche oltre il 90%? Tanti ed il motivo lo abbiamo poc’anzi spiegato. Non vendono e si liberano dei titoli quando questi cambiano la tendenza dei grafici. Quindi…

Quando si parla di Bca MPS (MIL:BMPS) nel mondo, tutti ricordano i tristi eventi a cui il titolo e la società è stata legata. Oggi però i grafici dicono e raccontano forse l’inizio di un’altra storia e per questo motivo andiamo ad illustrare i motivi per cui tornare a puntare su questo titolo azionario che ha distrutto i portafogli e risparmi di molti.

Bca MPS: tornare a compare? E’ il momento?

Tralasciamo tutte le (seppur giuste) disquisizioni sulla Bad Bank o altro ma andiamo a guardare solo i fondamentali di bilancio e i grafici.

Non riusciamo a fare una valutazione del bilancio in base al modello del discounted cash flow. Le raccomandazioni degli analisti stimano un prezzo di fair value a 1,38. Il titolo oggi a Piazza Affari è in rialzo del 3,28% e si porta a 1,48. Dal punto di vista grafico riteniamo che la situazione sia davvero interessante e si anticipano sviluppi che potrebbero essere positivi per la società. Per noi i grafici scontano tutto e si muovono prima delle notizie.

Il pattern in corso è di rialzo di breve, medio e lungo termine.

Quale strategia consigliamo?

Comprare ai livelli attuali con stop loss a 1,378 ed incrementare su chiusure settimanali superiori a 1,51. Questa è un’operazione di lungo termine ed una scommessa sul ritorno ad un antico fulgore e per questo consigliamo di mantenere la posizioni per i prossimi anni. Il risk reward è ottimale.