Un focus per conoscere chi può accedere al bando per case popolari appena realizzate e dove.

Dopo anni di attesa, il “Villaggio Rinascita” sta per aprire i battenti. I lavori di realizzazione degli alloggi di edilizia popolare sono infatti in dirittura di arrivo e l’amministrazione del territorio si è mossa di conseguenza. E’ infatti appena uscito un bando finalizzato alla creazione di una graduatoria, volta all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP). La formula contrattuale è quella della locazione. Un’operazione, grazie alla quale, verranno assegnati alloggi popolari a chi ne ha bisogno, in modo trasparente e nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti dalla Giunta. Vediamo quindi chi può accedere al bando per case popolari appena realizzate e dove accade.

Il bando: dove e come

Il bando riguarda il comune di Valmontone, città metropolitana di Roma capitale. La deliberazione di Giunta comunale che ha dato il via al tutto è la n.140 del 5 Agosto 2020. La domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione degli alloggi in locazione deve, a pena di inammissibilità, essere compilata sottoscritta e redatta, su apposito modello. Quest’ultimo è facilmente reperibile andando sul sito www.comune.valmontone.rm.it/.

La domanda deve pervenire al Comune di Valmontone, con indirizzo Via Nazionale n. 5 – 00038 Valmontone (RM), entro e non oltre il 24 settembre 2020. Le modalità d’invio sono, in via alternativa, le seguenti:

a) per posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo telematico protocollo@cert.comune.valmontone.rm.it;

b) consegna a mano all’Ufficio Protocollo nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 e martedì e giovedì: dalle 15:00 alle 17:30

Resta inteso che il Comune, al termine dell’inoltro delle domande, provvederà a redigere la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi e a darne immediata pubblicazione.

Chi può fare domanda

I requisiti soggettivi che i richiedenti devono necessariamente possedere, alla data della domanda, sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all’Unione Europea o di altro stato non UE nel rispetto di date condizioni;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva/principale nel Comune di Valmontone (requisito che deve essere posseduto da almeno cinque anni rispetto alla data di presentazione della domanda);

c) mancanza di titolarità, alla data della domanda, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio;

d) assenza di precedente assegnazione, in locazione o in proprietà, di alloggi realizzati con contributi pubblici;

e) limiti di reddito annuali del nucleo familiare non superiori ai limiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica fissati dalla Regione;

f) non aver precedentemente ceduto o occupato, senza titolo, un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Riferimenti di contatto

Per prendere visione integrale di quanto prescritto dal bando, questo è il link di accesso . Per ulteriori informazioni che dovessero rendersi necessarie, è possibile contattare l’Ufficio Patrimonio e Ambiente del Comune di Valmontone. Gli orari in cui gli uffici sono aperti al pubblico sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Questi sono i recapiti telefonici utili: 0695990367 – 0695990260 – 06/95990344. Ecco chi può accedere al bando per case popolari appena realizzate e dove.